Si espande la presenza di Maserati nel mondo delle corse USA

La tradizione sportiva italiana del Tridente torna negli Stati Uniti. Dopo essere stata protagonista nel GT America powered by AWS sul celebre circuito di Indianapolis Motor Speedway a ottobre, Maserati Corse è orgogliosa di annunciare che le sue Maserati GT2 e MCXtrema sono ora ammesse alle gare endurance del campionato International GT , nella categoria GTX.

Maserati GT2 e MCXtrema ora ammesse anche al campionato International GT

Maserati, icona del motorsport mondiale, ribadisce così la sua attenzione verso gli Stati Uniti, mercato prioritario per il marchio modenese, che punta a gareggiare nella stagione 2026 su alcuni dei circuiti americani più iconici, tra cui Laguna Seca e COTA. Per la prima volta, la MCXtrema, essenza delle prestazioni del Tridente, scenderà in pista anche in competizione con altre vetture, per sprigionare tutta la potenza di 740 CV (540 kW) del suo motore basato sull’iconica Maserati Nettuno.

L’International GT Championship è una serie di corse nordamericane in cui le migliori auto GT del momento si sfidano su circuiti leggendari. Il suo focus principale sono i piloti sportivi, con la partecipazione occasionale di piloti professionisti e allenatori in gare di durata. Le classi all’interno delle categorie sono basate sulla cilindrata, con la competizione per i campionati stagionali; dal 2026, aprirà le sue porte alle auto da corsa Maserati, ora ammesse a competere nella categoria GTX.

Il programma del 2026 prevede dieci eventi: Sebring (26 febbraio-1 marzo), Road Atlanta (12-15 marzo), Lime Rock (21-23 maggio), Mid-Ohio (11-14 giugno), Road America (25-28 giugno), Watkins Glen (16-19 luglio), VIR – Virginia International Raceway (17-20 settembre), Laguna Seca (2-4 ottobre), Barber Motorsports Park (16-18 ottobre) e il gran finale al COTA – Circuit of the Americas (5-8 novembre).

Oltre all’International GT, la Maserati GT2 è idonea anche per il campionato GT America powered by AWS, dove le gare sprint torneranno alla ribalta in emozionanti gare multiclasse in formato monoposto, riservate ai piloti di livello Bronze.

La supersportiva, che ha riportato la Casa del Tridente a competere e vincere nei campionati a ruote coperte, può ora prendere parte a oltre 20 serie in tutti e cinque i continenti.

La Maserati GT2 si prepara quindi a primeggiare nella principale serie mondiale del 2026, con un ampliamento del bacino di clienti piloti e team che puntano a scendere in pista e vincere grazie alle leggendarie prestazioni che la casa del Tridente porta sui circuiti da quasi un secolo.