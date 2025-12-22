Fiat Ducato: Stellantis conferma la produzione anche in Uruguay

Fiat Ducato verrà prodotto in un altro stabilimento. Si tratta del sito produttivo di Nordex in Uruguay. La confermata è stata data dalla stessa Stellantis nelle scorse ore confermando un’indiscrezione che ad inizio anno era stata rilanciata dal sito brasiliano Auto Segredos. In una recente dichiarazione che annunciava i suoi piani per tutti i suoi poli industriali in Sud America, il gruppo automobilistico guidato dal CEO Antonio Filosa ex capo della divisione sudamericana, ha confermato la fine della gamma Scudo e anche dei furgoni di segmento “D” dei marchi francesi. “In Uruguay, Stellantis si sta rafforzando come polo strategico per i veicoli commerciali con Jumpy, Expert e la nuova gamma Ducato”, ha affermato il gruppo.

Stellantis ha confermato che la produzione di Fiat Ducato sarà estesa anche allo stabilimento Nordex in Uruguay

Peugeot Expert, Citroën Jumpy e la gamma di Fiat Ducato in Sud America continueranno a montare il collaudato motore 2.2 Turbodiesel da 140 CV e 34,6 kgfm di coppia, abbinato a un cambio manuale a sei marce, come avviene attualmente. Per il Ducato prodotto da Nordex, alcune versioni saranno invece equipaggiate con il cambio automatico AT9, offrendo maggiore comfort e facilità di guida.

Queste scelte riflettono le strategie del gruppo automobilistica nell’adattare la gamma alle esigenze del mercato e alla domanda dei clienti professionali. L’introduzione del Fiat Scudo, sebbene abbia ampliato l’offerta commerciale, non ha portato a un incremento significativo della quota di mercato nel segmento, limitandosi a ridistribuire le vendite tra i veicoli francesi Expert e Jumpy.

Advertisement

I cambiamenti puntano quindi a ottimizzare le versioni disponibili, bilanciando prestazioni, efficienza e varietà di trasmissioni, in modo da soddisfare le esigenze dei professionisti che richiedono affidabilità, comfort e flessibilità sia nelle motorizzazioni tradizionali sia nelle versioni automatiche. Fiat Ducato di Fiat Professional si conferma così come uno dei veicoli commerciali più popolari al mondo.