Alfa Romeo Ferox: il lato più estremo del Biscione

Il creatore digitale Tommaso D’Amico nei giorni scorsi ha pubblicato nel suo canale di YouTube una nuova interessante ipotesi su una ipotetica nuova auto del biscione. Si tratta di Alfa Romeo Ferox, un SUV Concept che rappresenta una visione radicale e inedita del marchi e che ci offre una sorta di mix o anche compromesso tra tra performance, funzionalità tattica e carattere Alfa Romeo.

Il lato più feroce del biscione emerge in un render di TDA automotive: Alfa Romeo Ferox

Alfa Romeo Ferox nasce come concept manifesto, progettato per reinterpretare il carattere sportivo del marchio in chiave urbana e militare, dove forza, controllo e identità si fondono in un linguaggio unico. La carrozzeria scolpita e imponente comunica potenza e protezione, con superfici tese, volumi muscolari e proporzioni dominanti. Linee laterali essenziali e parafanghi pronunciati conferiscono un aspetto tecnico, mentre il colore Grigio Tactical Opaco sottolinea la natura operativa del veicolo.

Il frontale di Alfa Romeo Ferox è caratterizzato da uno scudetto Alfa Romeo robusto e da luci LED sottili, mentre il posteriore presenta una fascia luminosa orizzontale che amplifica la percezione di larghezza. I cerchi forgiati da 22” con pinze freno grigio tecnico richiamano prestazioni elevate.

L’abitacolo richiama una cabina di comando urbana, con materiali tecnici opachi, sedili in Alcantara e illuminazione funzionale. Questo ipotetico Alfa Romeo Ferox si basa su piattaforma ad alte prestazioni, con motorizzazioni V6 e V8 biturbo fino a 750 CV e ipotesi ibride ad alte prestazioni. Ricordiamo nuovamente che non si tratta di uno dei futuri modelli di Alfa Romeo ma solo di un render di un designer indipendente che ha deciso di immaginare come sarebbe un futuro SUV targato Alfa Romeo qualora fosse trasformato in una sorta di “mostro tattico urbano”.

Si tratta senza dubbio di una ipotesi molto interessante anche se ovviamente assai improbabile. Infatti il biscione al momento è impegnato nello sviluppo di modelli fondamentali come le nuove Alfa Romeo Stelvio, Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Tonale e modelli come questo seppur molto affascinanti non rientrano nei piani del marchio che intende affermarsi in maniera definitiva come il solo e unico brand premium globale del gruppo Stellantis.