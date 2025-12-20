Alfa Romeo: nel 2027 saranno almeno due i modelli a debuttare

Come vi abbiamo scritto ieri il 2026 sarà un anno importante per Alfa Romeo pur in assenza di presentazioni. Infatti l’anno prossimo sarà chiarito quello che accadrà nei prossimi anni alla gamma del biscione e quelle che saranno le strategie future della casa milanese. Sicuramente però il 2027 sarà un anno ancora più interessante. Infatti sarà quello dove le prime novità del nuovo corso Alfa faranno il loro debutto.

Siamo abbastanza certi che saranno due i debutti di Alfa Romeo nel 2027: ecco quali potrebbero essere

Dovrebbero essere almeno due le nuove auto che vedranno la luce nel corso di quell’anno. Al momento in assenza di un piano strategico ufficiale possiamo fare solo ipotesi. Si vocifera però che entrambe queste novità le vedremo nel corso della seconda metà del 2027. Si parla del debutto della nuova Alfa Romeo Giulia che come sappiamo sarà prodotta a Cassino su piattaforma STLA Large. La nuova berlina subirà un bel cambiamento rispetto al design attuale ma anche dal punto di vista tecnologico e da quello delle motorizzazioni.

Il suo debutto potrebbe però essere preceduto da quello dell’erede di Tonale che come vi abbiamo scritto in numerose occasioni dovrebbe essere prodotto a Melfi su piattaforma STLA Medium e si parla di ottobre o novembre 2027 come avvio della produzione vera e propria. Se queste voci fossero confermate sarebbero dunque queste le due novità di Alfa Romeo per il 2027 e si tratterebbe di due novità davvero molto importanti.

Advertisement

Per quanto riguarda invece la nuova Alfa Romeo Stelvio, che in un primo momento sembrava dovesse debuttare nel 2025, sembra più probabile un rinvio all’inizio del 2028. Ovviamente le nostre sono solo ipotesi suffragate da alcune voci che girano nell’ambiente e non possiamo escludere che magari una delle due novità del biscione per il 2027 alla fine possa essere proprio la nuova Stelvio. Certamente le tre vetture esordiranno a stretto giro l’una dall’altra a meno che Antonio Filosa non intervenga per stravolgere tutto. Di certo queste auto cambieranno il volto della casa automobilistica e ci daranno un assaggio di quello che Stellantis ha intenzione di fare con questo brand storico.