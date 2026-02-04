Peugeot 6008, l’ennesimo tentativo francese di sembrare tedeschi

Le case automobilistiche francesi del dopoguerra riuscivano quasi a prendere in giro i costruttori tedeschi. La rivalità si concludeva sistematicamente con lo stesso copione: i modelli Citroen, Peugeot e Renault come CX, XM, 604, 605, R25 e Safrane si schiantavano miseramente contro la raffinatezza teutonica, incapaci di competere con i motori offerti dall’altra parte del Reno. Una carneficina commerciale lunga decenni.

Intorno al 2010, proprio Citroën, Peugeot e Renault alzarono bandiera bianca. Niente successori per C6, 607 e Vel Satis. Una resa dignitosa. Poi, dieci anni dopo, DS Automobiles ci riprovò con la DS 9, dimostrandosi particolarmente brava nell’arte dell’autolesionismo. Vendite deludenti, sostituzione accelerata con la DS N°8 in formato crossover. Era davvero il caso di cambiare categoria.

Dopo aver pianto la scomparsa delle berline tradizionali, quelle vere, i costruttori francesi esplorano ora “architetture alternative”. Si rinuncia volentieri alle berline. Peugeot punta quindi sulla 5008 a sette posti dopo aver mandato in pensione la coppia berlina e station wagon 508 alla fine del 2025.

Alain Favey, direttore di Peugeot da un anno, confessa candidamente: “Se troveremo la formula giusta per il futuro in questo segmento torneremo”. Un’ammissione di sconfitta travestita da promessa visionaria.

Il mercato delle station wagon tradizionali si è ristretto, schiacciato dall’ascesa dei SUV. I nuovi concorrenti adesso si chiamano BYD Seal 6 e Subaru E-Outback. Modelli che devono ancora dimostrare il loro valore commerciale ma che rivelano la propensione per un ibrido station wagon, ma più SUV. Silhouette elegante, profilo versatile. È qui che entra in scena la Peugeot 6008, erede degli spunti stilistici della concept car Inception del 2023.

La premiumizzazione passerebbe dalla piattaforma STLA Large di Stellantis, progettata per i modelli elettrici di fascia alta del gruppo. Tensione di 800V per ricarica ultraveloce, batteria da 118 kWh, autonomia WLTP oltre gli 800 km, potenza prossima ai 1000 CV. Numeri da Germania, finalmente. Il Salone di Parigi del prossimo autunno potrebbe svelare le ambizioni attraverso una concept car.