Alfa Romeo Junior in semifinale al COTY 2026

Alfa Romeo Junior è stata nominata semifinalista nel concorso South African Car of the Year (COTY) 2026, sponsorizzato da Old Mutual Insure. Posizionata nel segmento delle compatte elettriche premium, la Junior combina un propulsore elettrico di alta qualità con tecnologie avanzate e un design italiano distintivo, sottolineando la continua attenzione di Alfa Romeo all’elettrificazione orientata alle prestazioni.

Alfa Romeo Junior è stata nominata semifinalista nel concorso South African Car of the Year 2026

Questo riconoscimento arriva poco dopo l’introduzione sul mercato della Alfa Romeo Junior da parte di Stellantis South Africa, collocando il primo modello completamente elettrico di Alfa Romeo tra i parametri di eccellenza dei veicoli nuovi riconosciuti a livello nazionale. Gestito dalla South African Guild of Mobility Journalists (SAGMJ), il concorso Auto dell’anno valuta i veicoli lanciati durante l’anno in base a prestazioni, ingegneria, valore ed esecuzione complessiva. L’inclusione dell’Alfa Romeo Junior vede il veicolo valutato insieme a una serie di concorrenti affermati, offrendo un chiaro punto di riferimento per il modo in cui la strategia elettrica di Alfa Romeo viene giudicata nel contesto locale.

“Essere nominati semifinalisti così presto dopo il lancio è un segnale incoraggiante per la Junior“, afferma Janus Janse van Rensburg, Responsabile Marketing e Vendite di Alfa Romeo Sud Africa. “Il processo di valutazione dell’Auto dell’Anno è rigoroso e il riconoscimento in questa fase riflette l’ingegneria, la tecnologia e l’esecuzione complessiva del veicolo e non potremmo essere più entusiasti di così”.

Advertisement

L’Alfa Romeo Junior è arrivata in Sudafrica nell’ottobre 2025, segnando un passo significativo per il marchio, che ha introdotto il suo primo modello completamente elettrico sul mercato locale. Compatta nelle dimensioni ma inconfondibilmente italiana nella sua realizzazione, la Junior incarna l’attenzione di Alfa Romeo al coinvolgimento del conducente, introducendo al contempo una nuova funzionalità elettrica nella gamma.

La gamma Junior comprende l’Elettrica e l’Elettrica Veloce. L’Elettrica eroga 118 kW e 260 Nm, con una velocità massima di 152 km/h raggiunta in poco più di 9 secondi. Il modello top di gamma Elettrica Veloce eroga 207 kW e 345 Nm e può passare da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi prima di raggiungere i 200 km/h.

Advertisement

La Junior è stata progettata per chi guida ancora per il piacere di guida: con un motore elettrico montato anteriormente e alloggiato in una carrozzeria compatta lunga 4,2 m, questo veicolo compatto di alta qualità ha un’ottima tenuta di strada e un ottimo equilibrio. “Ciò che volevamo preservare con Junior è la sensazione che trasmette un’Alfa Romeo al volante”, aggiunge Janse van Rensburg. “Anche in versione elettrica, rimane reattiva e coinvolgente, un aspetto fondamentale per l’identità del marchio e per le aspettative dei clienti”.

Sebbene i dati ufficiali WLTP sudafricani non siano ancora stati pubblicati, report locali indipendenti suggeriscono un’autonomia di guida di 410 km per l’Elettrica standard, mentre la Veloce dalle prestazioni più elevate arriva a 334 km, in base alle specifiche attuali.