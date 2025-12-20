Jeep aggiunge per la prima volta l’allestimento Sahara alla gamma Gladiator

Il marchio Jeep amplia la sua leggendaria gamma Jeep Gladiator con l’introduzione per la prima volta dell’allestimento Saraha, che offre un nuovo mix di autentiche capacità Jeep e comfort per la vita di tutti i giorni. Ispirata al modello Sahara, apparso per la prima volta nel 1988, la Jeep Gladiator Sahara 2026 offre un look audace e dotazioni pratiche per i conducenti che desiderano robustezza e un tocco raffinato.

La Jeep Gladiator Sahara coniuga lo spirito Jeep, sinonimo di versatilità in ogni stagione dell’anno. Dai dettagli in tinta carrozzeria distintivi agli interni incentrati sul comfort, questo nuovo allestimento è progettato per chi esige capacità senza rinunciare alla praticità. La dotazione di serie si distingue per un equilibrio tra stile, comfort e funzionalità, pensato per garantire versatilità in ogni contesto di utilizzo. L’estetica è valorizzata dai parafanghi allargati e dall’hardtop modulare in tre sezioni, entrambi verniciati in tinta con la carrozzeria, che conferiscono al veicolo un aspetto solido e coerente.

La dinamica di guida è affidata a cerchi in lega da 18 pollici abbinati a pneumatici quattro stagioni, progettati per offrire sicurezza sia su strada sia su percorsi non asfaltati, con la possibilità di optare successivamente per coperture all-terrain senza costi aggiuntivi. All’interno, l’ambiente risulta particolarmente curato grazie ai rivestimenti dei sedili in pelle McKinley, al volante e ai sedili anteriori riscaldati e a una strumentazione moderna che comprende un quadro strumenti da 7 pollici e un ampio touchscreen centrale da 12,3 pollici. Completano l’equipaggiamento i fari e i fendinebbia a LED, l’avviamento a distanza, l’accesso senza chiave e sistemi avanzati di connettività e gestione del veicolo.

Jeep Gladiator Sahara 2026 è disponibile per l’ordine da subito negli USA, a partire da 47.125 dollari, che include 4.685 dollari di contenuti della Gladiator Sport S, per un prezzo di listino di soli 2.210 dollari (valore aggiunto del 53%). I clienti possono configurare e definire il prezzo della loro Gladiator Sahara su Jeep.com o presso il concessionario Jeep più vicino.