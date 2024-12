Stellantis CustomFit: il polo produttivo di Atessa è sempre più centrale

Dopo il debutto all’IAA Transportation 2024 di Hannover, la più grande fiera europea dedicata ai veicoli commerciali e industriali, che si è svolta a settembre e ha visto la partecipazione di esperti e importanti marchi del settore, Stellantis continua a promuovere il suo innovativo programma Stellantis CustomFit. Questo programma è stato creato per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti dei veicoli commerciali, con un focus particolare su conversione, personalizzazione, qualità e integrazione tecnologica.

Stellantis Pro One continua a sviluppare il programma CustomFit

Il programma CustomFit include una piattaforma digitale che consente una connessione diretta tra i clienti e gli allestitori, semplificando la gestione delle richieste attraverso percorsi differenziati. Il primo percorso riguarda le trasformazioni strutturali, come cassoni fissi, ribaltabili (mono e trilaterali), crew cab e Cargo Box per il trasporto di merci, che spesso richiedono una seconda omologazione. Tali trasformazioni sono realizzate utilizzando listini standardizzati, che comprendono le configurazioni più richieste sul mercato, riducendo così i tempi di produzione e migliorando l’efficienza complessiva, nonché l’esperienza del cliente.

Le trasformazioni interne sono completate da un secondo percorso che sviluppa soluzioni in collaborazione con una rete globale di oltre 550 partner certificati. Questa vasta rete permette a Stellantis di rispondere in modo efficace a qualsiasi esigenza dei clienti professionali, garantendo anche la distribuzione dei veicoli convertiti tramite la rete di concessionari. Ciò ottimizza i tempi di consegna e migliora l’esperienza del cliente grazie a un sistema digitale innovativo che ha aumentato l’offerta di prodotti raccomandati del 30% rispetto all’anno precedente. Questo approccio permette a Stellantis di eliminare flussi logistici indiretti, assicurando consegne rapide, condizioni commerciali vantaggiose e un elevato livello di integrazione tra il veicolo di base e le personalizzazioni richieste.

Al centro di questa trasformazione CustomFit ci sono i veicoli della gamma Stellantis Pro One, in particolare la nuova generazione dei large van Peugeot Boxer, Citroën Jumper e Opel/Vauxhall Movano, tutti prodotti nello stabilimento di Atessa. Tra questi spicca il nuovo e-Ducato, la versione completamente elettrica del celebre FIAT Ducato, simbolo di sostenibilità e flessibilità operativa. Destinato principalmente al trasporto urbano e alla consegna, il cassonato BEV è una soluzione ideale per le aziende che desiderano combinare efficienza operativa e un impegno concreto verso l’ambiente.

Il polo produttivo di Atessa, fondato nel 1979 come joint venture tra FIAT e PSA-Peugeot Citroën, è operativo dal 1981 e si trova vicino a Chieti, in Italia. Con una superficie di oltre 1,2 milioni di metri quadrati, questo stabilimento rappresenta il principale centro di produzione di veicoli commerciali in Europa e riveste un’importanza strategica cruciale, come evidenziato anche dal recente “Piano Italia” presentato al Tavolo Automotive promosso dal governo italiano. In tale occasione è stato ufficializzato l’arrivo di una nuova versione di Large Van prevista per il 2027, insieme al lancio del programma Stellantis CustomFit.

Ogni anno, circa il 20% dei veicoli prodotti ad Atessa viene trasformato grazie a una rete di oltre 100 fornitori altamente specializzati. Questa collaborazione consente di offrire una vasta gamma di combinazioni di allestimenti, praticamente infinita. Il processo produttivo è supportato da tecnologie avanzate che comprendono sistemi digitali per ridurre al minimo gli errori, oltre a rigorosi controlli statici e verifiche dinamiche su pista, garantendo così elevati standard di qualità e sicurezza in tutte le fasi di produzione.