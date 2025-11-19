Maserati Grecale Lumina Blu: la nuova serie speciale del SUV modenese

Oggi, nel mercato dell’auto, vanno di moda gli allestimenti molto specifici, destinati a chi vuol distinguersi con stile. La Maserati Grecale Lumina Blu si inserisce in questo filone, con le sue note di gusto ed esclusività. Oltre che molto attiva nell’ambito delle personalizzazioni su misura, rese possibili dal programma Fuoriserie, la casa del “tridente” è pure vivace nella commercializzazione di serie speciali, in grado di appagare specifici gusti. Il nuovo taglio espressivo del suo SUV di accesso alla gamma è una prova dell’assunto.

La caratterizzazione visiva parte dalla raffinata tinta Night Interaction, che ne veste la carrozzeria. Questa vernice metallica a doppio strato evidenzia i tratti muscolari della vettura, esaltandone la presa scenica, con una livrea molto azzeccata. Un ruolo importante, nello specifico ambito, viene svolto da cerchi in lega Crio da 21 pollici di diametro, che lasciano ammirare le pinze freno gialle. Stesso colore è stato scelto per il tridente presente sul montante C. A completare il pacchetto estetico ci pensano i fari Matrix LED e i vetri posteriori oscurati. Il risultato è un look esclusivo e sofisticato, che distingue ulteriormente chi si orienta verso il SUV modenese.

La miscela cerca di coniugare al meglio l’eleganza e la sportività, riuscendo bene nella missione. Del resto, qui il gusto è di casa. Niente a che vedere con certi schemi stravaganti oggi proposti da alcuni operatori del comparto tuning. La Maserati Grecale Lumina Blu offre una dotazione tecnologica completa che rende ogni viaggio ancora più piacevole e confortevole. Nessuna modifica è stata eseguita sulla meccanica, identica a quella della vettura standard di pari cilindrata. Il maquillage è prevalentemente visivo, per dare una maggiore specificità al prodotto, con un allestimento ad hoc.

Foto Maserati Official

Gli interni assecondano l’interpretazione della carrozzeria, con una identità distintiva ma abbinata. I colori scelti per i volumi coperti si coniugano felicemente ai cromatismi esteriori. Si nota, già con uno sguardo poco attento, la ricercatezza visiva dell’opera. La maestria artigianale emerge nei rivestimenti in pelle premium Chocolate o, in alternativa, in pelle premium Ghiaccio. L’abitacolo è impreziosito da inserti in radica a poro aperto e da una pedaliera sportiva in acciaio. Nei suoi spazi si ammira la bella integrazione fra i materiali naturali e la tecnologia avanzata dei nostri giorni.

Il livello di comfort della Maserati Grecale Lumina Blu è reso più alto, rispetto alla versione “ordinaria”, da alcuni contenuti offerti di serie, come il portellone elettrico con sensore di movimento, i sedili anteriori elettrici a 12 vie riscaldati (o a 14 vie con pelle premium Ghiaccio) e la telecamera a 360° Surround View. Tutto questo concorre a migliorare l’esperienza di viaggio, nel segno della “Dolce Vita“, in salsa emiliana.

Come dicevamo, la meccanica di questa Maserati non ha subito cambiamenti. Sotto il cofano anteriore continua a pulsare il classico motore mild-hybrid turbo da 2.0 litri di cilindrata della Grecale “standard”, in grado di sviluppare una potenza massima di 250 cavalli. L’energia giunge al suolo col supporto di una trasmissione automatica a otto rapporti e di una trazione integrale con differenziale posteriore meccanico autobloccante a slittamento limitato.

Foto Maserati Official Foto Maserati Official Foto Maserati Official Foto Maserati Official

Fonte | Maserati