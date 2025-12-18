Stellantis, Fim Cisl: “Melfi resti laboratorio di elettriche e ibride”

Nonostante eventuali rallentamenti o aggiustamenti nel processo di elettrificazione, lo stabilimento di Melfi conferma la sua missione strategica: restare un polo all’avanguardia nella produzione di veicoli elettrici e ibridi. A sottolinearlo è Gerardo Evangelista, segretario della Fim Cisl Basilicata, che ha evidenziato l’importanza di mantenere chiari gli obiettivi produttivi anche di fronte a possibili incertezze nel settore. Le affermazioni arrivano a poche ore dal nuovo pacchetto automotive messo a punto dalla Commissione Europea.

Fim Cisl: Melfi mantenga una missione produttiva chiara e strategica

Secondo Evangelista, sarà fondamentale monitorare come le decisioni della Commissione Europea influenzeranno la programmazione dei nuovi motori e valutare se sarà necessario intervenire su alcune aree produttive del sito lucano. Il piano attuale dello stabilimento di San Nicola prevede linee dedicate alla DS8 full electric e alla nuova Jeep Compass, disponibile nelle versioni elettrica e ibrida. A partire dalla metà del 2026, il sito sarà impegnato nel lancio di nuovi modelli come la nuova DS N 7 e la nuova Lancia Gamma, anch’essi con motorizzazioni elettriche e ibride.

Evangelista ha ribadito che lo stabilimento Stellantis di Melfi continua a rappresentare un vero e proprio laboratorio di innovazione per le auto elettriche e ibride, un ruolo chiave per la valorizzazione delle capacità produttive locali e per il sostegno all’indotto. “Anche in presenza di rallentamenti e ripensamenti sull’elettrificazione, è fondamentale andare avanti”, ha detto, “valorizzando le potenzialità dello stabilimento e le nuove motorizzazioni”.

Secondo il segretario della Fim Cisl, l’adozione di nuove tecnologie non solo rafforzerà la competitività del sito, ma contribuirà anche a mantenere posti di lavoro e sostenere le aziende dell’indotto. “Lo stabilimento Stellantis di Melfi resta il laboratorio delle auto elettriche e ibride, capace di garantire innovazione e continuità”, ha concluso Evangelista, “un punto di riferimento per il futuro dell’automotive italiano”. Vedremo dunque a proposito dello stabilimento lucano che novità arriveranno nel corso dei prossimi mesi.