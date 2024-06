Stellantis Vigo sospende nuovamente parte della produzione

Brutte notizie per lo stabilimento Stellantis Vigo in Spagna. Nelle scorse ore la direzione della fabbrica del gruppo automobilistico ha fatto sapere che l’azienda ha interrotto nuovamente una parte della sua produzione. Questa volta, lo stop riguarda il sistema 2, dove si assemblano i furgoni. A causa della mancanza di componenti, i turni pomeridiani e notturni di giovedì sono stati sospesi, come informato dall’azienda ai dipendenti. Si prevede che la normale operatività riprenda con il turno mattutino di venerdì 28 giugno.

Ancora stop alla produzione nello stabilimento Stellantis Vigo: la causa è ancora la mancanza di componenti

“Per cause di forza maggiore, a causa di difficoltà di approvvigionamento, i turni pomeridiani e notturni del Sistema 2 sono sospesi giovedì 27 giugno”, ha comunicato l’azienda ai propri dipendenti. Questa interruzione è la terza che si verifica in questo mese di giugno e si aggiunge alle innumerevoli volte in cui Stellantis Vigo ha dovuto fermare tutte le sue attività negli ultimi mesi e anni a causa della mancanza di parti per l’assemblaggio dei suoi veicoli.

Proprio lunedì 24 giugno, anche il Sistema 1 della fabbrica che produce la Peugeot 2008 non ha funzionato a causa della carenza di componenti. Si tratta dunque di un problema che affligge il sito produttivo di Stellantis Vigo da tempo e che si spera l’azienda riesca a risolvere al più presto onde evitare ulteriori problemi di questo tipo che finiscono per incidere sui livelli produttivi del sito.

Vedremo dunque che novità arriveranno dalla Spagna per il gruppo automobilistico guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares e nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA Groupe oltre 3 anni fa.