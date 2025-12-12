Fiat Grizzly, Ferrari elettrica e Lancia Gamma tra le auto più attese del 2026

Il 2026 sarà un anno ricco di novità per il mondo dei motori con Stellantis che dovrebbe essere una delle massime protagoniste. Per rimanere alle case italiane di Stellantis ad esempio Fiat farà debuttare il prossimo anno due nuovi SUV soprannominati al momento Fiat Grizzly e Fastback. Il primo sarà un modello dalle forme squadrate lungo 4,4 metri che arriverà sul mercato in versione a benzina, ibrida ed elettrica. Il secondo avrà uno stile più aerodinamico ed è pensato per fare bene in particolare in Sud America e nei paesi dell’est. Entrambi nasceranno su piattaforma smart car di Stellantis, saranno quasi certamente prodotti a Kenitra in Marocco e condivideranno la stessa gamma di motori. Al momento pare in forse la presenza di una versione a 7 posti di Fiat Grizzly che sarebbe dovuta essere uno dei suoi punti di forza e di distinzione dalla Fastback.

Advertisement

Tra le auto più attese del 2026 sicuramente la prima Ferrari elettrica Fiat Grizzly e Fastback e la nuova Lancia Gamma

Ma ovviamente le novità di Stellantis non riguarderanno solo Fiat Grizzly e Fastback. Un’altra novità particolarmente attesa e che potrebbe risultare decisiva per il futuro di Lancia è la nuova Lancia Gamma il cui debutto è fissato per la fine dell’estate come anticipato dal numero uno della casa piemontese il CEO Roberta Zerbi. Si tratta della futura top di gamma un SUV di segmento D lungo 4,7 metri che sarà prodotto a Melfi su piattaforma STLA medium e verrà commercializzato in versione ibrida e elettrica. I prezzi dovrebbero partire da circa 50 mila euro. Lancia si gioca gran parte del suo futuro con questo modello che a quanto pare sarà un SUV con uno stile simile a quello della Lancia Ypsilon e dalle forme classiche.

Altro modello molto atteso è sicuramente la prima Ferrari elettrica che dovrebbe debuttare l’anno prossimo. Inizialmente si pensava potesse esordire entro fine 2025 ma alla fine il cavallino rampante ha preferito posticipare di un anno il suo lancio vista anche la fatica che le vetture a zero emissioni continuano a fare sul mercato. Per il momento di questa auto si sa ben poco solo che sarà all’altezza della fama e della storia del cavallino rampante. Non è chiaro se si tratterà di un SUV o una vettura più sportiva. C’è ovviamente grande curiosità di sapere che caratteristiche avrà e soprattutto se anche stavolta Ferrari riuscirà a fare un lavoro all’altezza dei suoi precedenti.

Advertisement

Purtroppo invece non ci saranno nuovi modelli per Alfa Romeo. Inizialmente si pensava ad un debutto della nuova Alfa Romeo Giulia ma come per Alfa Romeo Stelvio anche il suo debutto è stato rinviato a data da destinarsi con la conferma dell’attuale generazione fino a fine 2027. Dunque per il biscione a parte qualche edizione speciale delle sue auto attuali non dovrebbero esserci novità. Forse l’unica speranza potrebbe essere qualche anticipazione legata ad una super car sportiva in edizione limitatissima del programma BottegaFuoriserie che secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere svelata entro la fine del prossimo anno.