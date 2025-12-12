Citroën: Aline Germain nuova responsabile marketing

Aline Germain assumerà la responsabilità del marketing Citroën dal 1° gennaio 2026. Germain sostituirà Federico Goyret, nominato in una posizione che sarà annunciata in seguito, e riferirà al CEO del marchio Citroën, Xavier Chardon.

“Sono molto lieto di dare il benvenuto ad Aline Germain come Responsabile Marketing del marchio Citroën. La sua vasta esperienza nel marketing e in diverse aree come contenuti, digitale, media e pubblicità, attraverso diversi marchi del Gruppo Stellantis e in diversi mercati, contribuirà a rafforzare il posizionamento e l’immagine del marchio a livello globale”, ha dichiarato Xavier Chardon, CEO di Citroën. “Vorrei ringraziare Federico per la sua professionalità, creatività e il suo coinvolgimento, in particolare per tutti i lanci di nuovi modelli che ha gestito alla perfezione in questi 2 anni trascorsi a guidare il marketing del marchio. Gli auguro il meglio per il futuro”, ha continuato Xavier Chardon.

Aline Germain ha dichiarato: “Sono entusiasta di ravvivare il legame storico e speciale tra Citroën e non solo i nostri clienti, ma anche i nostri partner e distributori. Il marchio deve riaffermare il suo DNA: vicinanza alle persone, tecnologia efficiente e quel tocco di audacia che rende Citroën davvero unica”. Aline Germain ha conseguito un Master in Marketing presso la Sup de Co Montpellier Business School.

Aline Germain ha iniziato la sua carriera in Citroën nel 2001, occupandosi della gestione della pubblicità internazionale e dei media globali. Nel 2008 ha assunto il ruolo di Responsabile Marketing e Promozione Vendite del marchio, per poi trasferirsi nei Paesi Bassi nel 2016 come Direttore Marketing per Citroën e DS Automobiles.

La sua esperienza si è ulteriormente ampliata nel 2021, quando è stata nominata Responsabile Vendite e Marketing per Jeep nell’Europa Allargata, per poi diventare Direttore Marketing e Content del Brand sempre per Jeep in Europa. Dal 2025 ricopre l’incarico di Responsabile dei Content e Digital per Jeep, Dodge e RAM, guidando strategie di comunicazione e contenuti digitali a livello continentale.

In questo ruolo, Aline Germain riporterà direttamente a Xavier Chardon, CEO di Citroën, contribuendo alla crescita e alla valorizzazione dei brand all’interno di un contesto europeo sempre più competitivo e digitale.