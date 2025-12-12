Yohan Rossel e Nikolay Gryazin, piloti ufficiali del Team Lancia Corse HF nel Campionato del Mondo Rally 2026

Il Team Lancia Corse HF conferma la propria partecipazione alla stagione WRC2 2026 schierando due Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, con debutto previsto al Rally di Monte Carlo dal 22 al 25 gennaio. Le operazioni tecniche saranno gestite da PH Sport, con il supporto dei partner Yacco e Sparco, mentre Didier Clément assumerà il ruolo di Team Principal, portando la sua lunga esperienza nel mondo dei rally.

Al volante della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, i due piloti segneranno il ritorno del marchio italiano ai rally

Tra i protagonisti della squadra figura il pilota francese Yohan Rossel, 30 anni, che ha costruito la sua carriera passando da successi nazionali a risultati internazionali. Tra i suoi traguardi più rilevanti ci sono il titolo di Campione Francese Junior, la vittoria della Promotion Cup, il Campionato del Mondo WRC3 nel 2021 e la conquista del secondo posto nel WRC2 nel 2025. La sua esperienza e il talento al volante lo rendono una pedina fondamentale per il ritorno di Lancia nel panorama mondiale dei rally.

Il pilota bulgaro Nikolay Gryazin, 28 anni, porta con sé un’esperienza internazionale consolidata, con successi su terreni estremamente impegnativi, tra cui il titolo ERC U28 e il campionato WRC2 Challenger. A Monte Carlo, Gryazin si unirà a Yohan Rossel sotto i colori ufficiali del Team Lancia Corse HF, segnando un ritorno storico per il marchio italiano. Dopo aver conquistato undici titoli mondiali costruttori e numerose vittorie di tappa al Rally di Monte Carlo, Lancia aveva lasciato il Campionato del Mondo Rally FIA nei primi anni ’90, rendendo questo rientro un momento di grande rilevanza per la casa piemontese e per gli appassionati di rally.

Fin dalla diffusione delle prime immagini della Lancia Ypsilon Rally2 HF, seguita dalla presentazione ufficiale e dal lancio commerciale, l’entusiasmo per il ritorno del marchio italiano è stato immediato. Sono già state ordinate più di 40 vetture per competere in campionati internazionali e nazionali. Questa Rally2 rappresenta anche l’ultimo passo nella scalata di Lancia nei rally, consentendo ai giovani talenti di scalare le classifiche.

Roberta Zerbi, amministratore delegato di Lancia: “Il ritorno di Lancia nel mondiale rally è un passo importante e lo affrontiamo con un forte senso di responsabilità. Yohan e Nikolay portano prospettive distinte, una visione moderna dello sport e l’atteggiamento giusto per crescere insieme al nostro progetto. La Ypsilon Rally2 HF Integrale è stata creata per competere ai massimi livelli e il lavoro del team Lancia Corse HF ci permette di guardare a questo nuovo capitolo con fiducia e lucidità. Ci vediamo a Montecarlo a gennaio!”

Yohan Rossel, pilota ufficiale WRC2 – Team Lancia Corse HF: “Scoprire il pedigree di Lancia e ascoltare Miki Biasion, che paragona Lancia alla Ferrari, significa capire subito che si tratta di un marchio che incute rispetto. Sono quindi molto orgoglioso di unirmi a Lancia con la stessa motivazione che avevo all’inizio della mia carriera. Questo nuovo capitolo darà un vero slancio alla mia carriera: un nuovo costruttore, grandi ambizioni e la voglia di andare ancora oltre con il progetto… per vincere.”

Nikolay Gryazin, pilota ufficiale WRC2 – Team Lancia Corse HF: “Sono molto orgoglioso di unirmi al Team Lancia Corse HF come pilota ufficiale per la stagione 2026. Lancia ha una storia iconica nei rally ed è un immenso onore per me farne parte. Con il team condividiamo le stesse ambizioni: lottare al vertice, continuare a migliorare ogni giorno e riportare questo nome leggendario al suo giusto posto. Sono molto motivato per il lavoro che mi aspetta, dal primo test fino alla fase finale della stagione. Voglio ringraziare il Team Lancia Corse HF per la fiducia, così come i miei partner e i miei tifosi per il loro continuo supporto.”

Didier Clément, Team Principal – Team Lancia Corse HF: Per celebrare il ritorno di Lancia, un marchio iconico con un’incredibile tradizione nei rally, avevamo bisogno di piloti capaci di lottare per la vittoria in ogni gara. I nostri due equipaggi sono tanto completi quanto complementari. L’equipaggio composto da Yohan Rossel e Arnaud Dunand incarna lealtà e costanza nelle prestazioni. Avendo gareggiato fin dall’inizio al volante delle vetture da rally del Gruppo Stellantis, hanno sfiorato il titolo mondiale nel 2025 e sono tra i principali favoriti. Ci è sembrato naturale anche riunire il duo che ha gareggiato nella stagione 2024 con sei vittorie. È quindi con grande piacere che abbiamo convocato Nikolay e Konstantin, che rafforzeranno il Team Lancia Corse HF nel WRC2.