Ram nominato partner ufficiale di WWE, UFC e PBR

Ram annuncia una partnership dinamica con TKO Group Holdings che riunisce la WWE, leader mondiale nell’intrattenimento sportivo, l’UFC, la principale organizzazione mondiale di arti marziali miste, e la PBR, la principale organizzazione mondiale di bull riding. Questa collaborazione unisce tre delle più elettrizzanti realtà sportive e di intrattenimento con la resistenza e la resistenza dei pick-up Ram, creando esperienze indimenticabili per i fan di tutto il paese.

Con questo accordo, Ram si aggiudica il primato di diventare il primo partner automobilistico pluriennale di WWE, UFC e PBR sotto la proprietà di TKO. Questa partnership rivoluzionaria inizierà a gennaio 2026, quando la casa americana sarà integrata nei principali eventi live e nei contenuti di prima qualità di tutti e tre i marchi.

“Sono orgoglioso di annunciare che a partire dal 2026, il brand di Stellantis diventerà il partner ufficiale per i truck di UFC, PBR e WWE”, ha dichiarato Dana White, Presidente e CEO di UFC. “Stiamo parlando di tre delle più grandi aziende di sport e intrattenimento al mondo che collaborano con una delle aziende di camion più competitive del paese. Adoro la direzione intrapresa da Ram nel 2026 e sono molto felice di collaborare con loro”.

“Ram è costruita per coloro che puntano al massimo, ed è esattamente ciò che le superstar della WWE e gli atleti UFC e PBR fanno ogni giorno”, ha affermato Tim Kuniskis, responsabile dei marchi americani, SRT Performance, marketing e strategia retail per il Nord America presso Stellantis. “La nostra partnership con TKO ci permette di entrare in contatto con milioni di fan appassionati e di celebrare la grinta, la potenza e la determinazione che definiscono sia Ram che questi sport iconici”.

In qualità di partner ufficiale per i camion di WWE, UFC e PBR, Ram offrirà esclusive attivazioni per i fan, contenuti personalizzati ed esperienze in loco che metteranno in mostra le audaci capacità dei pickup del brand. Dall’iconico ring della WWE e dal famoso Ottagono UFC al paracadute PBR, Ram sarà al centro dell’azione.

In qualità di partner ufficiale della WWE, Ram manterrà una presenza significativa durante “Friday Night SmackDown” e vari eventi live premium, tra cui “WrestleMania” e “SummerSlam”, a partire dalla sua prima grande attivazione al Royal Rumble a gennaio, dove ricoprirà il ruolo di presenting partner.

Analogamente alla WWE, anche l’UFC presenterà Ram nei suoi eventi più importanti, con Ram che fungerà da presenting partner per alcuni futuri eventi numerati UFC, mentre l’UFC avvia la sua storica partnership televisiva con Paramount negli Stati Uniti. L’UFC fornirà inoltre a Ram un accesso unico e senza precedenti agli eventi UFC e la flessibilità di integrare gli atleti UFC nelle sue attività di marketing per sviluppare programmi di ospitalità irripetibili all’interno della sua rete di concessionari.

Inoltre, Ram darà il nome alla PBR RAM Challenger Series e presenterà anche le aperture degli eventi ad alta intensità nei quattro principali tour statunitensi di PBR con camion Ram visibili sul terreno.