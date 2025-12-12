Nuova Alfa Romeo Presidenziale: lusso e tecnologia italiana per l’ammiraglia del futuro

Nuova Alfa Romeo Presidenziale è il nuovo render del creatore digitale Angelo Berardino pubblicato dallo stesso su LinkedIn nelle scorse ore. Si tratta di una visionaria ipotesi per una futura ammiraglia del biscione che punterebbe tutto su lusso e tecnologia italiana. Sono in molti a pensare che Alfa Romeo da degno marchio premium dovrebbe avere in gamma almeno una vettura di questo tipo. Purtroppo però i dirigenti del Biscione al momento sembrano pensarla diversamente come si evince dalle dichiarazioni rilasciate alcuni mesi fa dal CEO Santo Ficili il quale ha escluso il ritorno nel segmento E da parte della sua casa automobilistica smentendo quando dichiarato dall’ex CEO Imparato che invece aveva ipotizzato un nuovo maxi SUV soprannominato Alfa Romeo E-Jet con il quale il marchio avrebbe provato a conquistare finalmente il mercato premium americano.

La suggestiva ipotesi di A. Berardino per una nuova Alfa Romeo Presidenziale

Il concept di Angelo Berardino di questa ipotetica nuova Alfa Romeo Presidenziale, realizzato con cura nei dettagli, presenta l’elegante colorazione Blu Diplomatico, scelta non solo per la sua raffinatezza, ma anche per sottolineare il prestigio del Made in Italy. La vettura, ribattezzata dal suo autore “Giorgia” rappresenta un omaggio alla storica passione del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per il marchio del Biscione, simbolo di eccellenza motoristica italiana e di tradizione sportiva.

Oltre al design sofisticato, il render di questa nuova Alfa Romeo Presidenziale evidenzia un connubio tra eleganza e tecnologia: linee aerodinamiche, proporzioni armoniche e dettagli futuristici che suggeriscono sicurezza all’avanguardia e comfort elevato per i passeggeri istituzionali. La proposta di Berardino riflette una visione contemporanea della mobilità ufficiale, dove il lusso incontra l’innovazione e l’identità nazionale.

Si tratta indubbiamente di un’ipotesi molto interessante che da anni gli alfisti chiedono a gran voce ma che purtroppo difficilmente vedremo almeno nel breve e medio periodo. Infatti al momento il biscione pare più propoenso a lanciare sul mercato un altro tipo di modello come testimoniano i futuri lanci di SUV quali le eredi di Tonale e Stelvio oltre ad una rivoluzionata Giulia che dirà addio al suo stile da Sedan per trasformarsi in una berlina fastback. Si spera che più avanti le cose cambieranno e che la moda dei SUV possa tramontare per ridare ad Alfa Romeo la possibilità di prevedere in futuro modelli come questa nuova Alfa Romeo Presidenziale immaginata digitalmente sul web che nella realtà rappresenterebbe indubbiamente una sorta di fiore all’occhiello per la gamma della casa automobilistica milanese che in tal modo aumenterebbe di sicuro il suo prestigio.