Stellantis Pro One ha consegnato oltre 1000 veicoli commerciali nel 2025 a SIC Europe per le consegne dell’ultimo miglio

Stellantis Pro One ha consegnato nel 2025 oltre mille veicoli commerciali per le consegne dell’ultimo miglio a SIC Europe nell’ambito dell’accordo di fornitura siglato in precedenza dalle due aziende. Infatti dopo i primi 600 veicoli consegnati nella prima parte dell’anno dalla divisione veicoli commerciali di Stellantis, nei giorni scorsi se ne sono aggiunti altri 400 che sono andati ad arricchire la flotta dell’azienda leader nel settore del trasporto, della logistica e del facility management in Europa.

Advertisement

Stellantis Pro One rafforza la propria posizione nel settore del last mile delivery consegnando altri 400 veicoli a SIC Europe

Con questa collaborazione Stellantis Pro One rafforza la sua posizione di leader in un settore strategico come appunto quello della logistica urbana. L’accordo tra le due aziende è stato siglato nel mese di luglio dello scorso anno e prevede la fornitura di 1.200 veicoli commerciali tutti prodotti presso lo stabilimento Stellantis di Atessa in Italia. Tra i modelli che verranno consegnati all’azienda Fiat Ducato, Opel Movano Citroën Jumper e Peugeot Boxer.

Sic Europe opera a livello nazionale e internazionale con una flotta che supera i 4.000 mezzi dedicati alle consegne last mile, comprendendo anche veicoli elettrici e soluzioni a temperatura controllata. L’azienda punta costantemente su innovazione e sostenibilità, con un progetto di transizione energetica che prevede la conversione del 40% del parco mezzi a soluzioni completamente a zero emissioni.

Advertisement

La collaborazione con Stellantis Pro One rientra in una strategia più ampia di modernizzazione della flotta, pensata per migliorare la qualità del servizio, aumentare la copertura sul territorio e ridurre l’impatto ambientale delle attività di trasporto.