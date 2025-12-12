Peugeot TotalEnergies: Emmanuel Esnault nominato Team Principal del programma Hypercar

Con una vasta esperienza in diverse discipline motoristiche, Emmanuel Esnault porta con sé una comprovata competenza tecnica e manageriale. La sua carriera in team di alto livello – in particolare McLaren in Formula 1 e Lamborghini Iron Lynx nelle gare endurance – sarà una risorsa fondamentale per il futuro della partecipazione della Peugeot 9X8 Hypercar al FIA WEC.

Advertisement

Emmanuel Esnault supervisionerà tutte le attività operative, rafforzando l’organizzazione del Peugeot TotalEnergies Team

Emmanuel Esnault entrerà ufficialmente a far parte del Team Peugeot TotalEnergies nel gennaio 2026, contribuendo allo slancio positivo e supportando l’ambizione del team di aumentare le proprie prestazioni negli anni a venire.

Emmanuel Esnault, Team Principal, Team Peugeot TotalEnergies ha dichiarato: “Sono molto onorato di avere l’opportunità di entrare a far parte del Team. Si tratta di un progetto di grande portata, estremamente motivante, guidato da un costruttore impegnato ai massimi livelli internazionali. Desidero ringraziare in particolare Alain Favey, Jean-Marc Finot e Olivier Jansonnie per la fiducia che hanno riposto in me. È una grande responsabilità e spetta a noi essere all’altezza e raggiungere gli obiettivi prefissati dal marchio. Apprezzo pienamente la responsabilità che mi è stata affidata, così come la ricca tradizione sportiva che Peugeot vanta nelle gare di endurance. Questo programma ha un potenziale enorme e sono convinto che abbiamo tutto ciò che serve per fare le cose per bene e progredire insieme”,

Advertisement

Jean-Marc Finot, Direttore di Stellantis Motorsport: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Emmanuel Esnault come Team Principal del Team Peugeot TotalEnergies. La sua esperienza sarà essenziale per rafforzare e guidare la nostra strategia, mentre si assume la missione di supportare gli ambiziosi obiettivi prefissati dal marchio Peugeot. In un campionato in cui la competizione tra costruttori è particolarmente intensa e dove la griglia di partenza non è mai stata così competitiva, abbiamo piena fiducia nella sua capacità di far progredire il team e supportare i nostri continui progressi nel FIA WEC. Questa nomina coincide con l’assunzione da parte di Olivier Jansonnie della guida di Stellantis Motorsport il 1° febbraio 2026.”