Alfa Romeo elettrizza la Miami Art Week con il suo design iconico e audaci collaborazioni creative

Alfa Romeo inaugura la Miami Art Week con una presenza dinamica sia ad Art Basel che a BitBasel, portando l’inconfondibile design italiano, la dinamica tradizione racing e la straordinaria artigianalità del marchio in prima linea nella più grande fiera d’arte di lusso degli Stati Uniti. Con oltre 286 gallerie provenienti da 38 paesi che si sono riunite a Miami Beach, la città è diventata un epicentro culturale globale e la casa milanese ha avuto un ruolo da protagonista.

Advertisement

Alfa Romeo ha inaugurato la Miami Art Week con un evento esclusivo presso Hagerty Garage + Social il 2 dicembre

Alfa Romeo ha inaugurato la Miami Art Week con un evento esclusivo presso Hagerty Garage + Social il 2 dicembre. Oltre 200 partecipanti hanno vissuto un viaggio immersivo attraverso 115 anni di storia Alfa Romeo, con una gamma di modelli che includeva l’esclusiva 33 Stradale, il prossimo SUV Tonale 2026 e una selezione accurata di leggendarie auto da corsa. Tra queste, l’iconica Alfa Romeo 155 V6 TI, famosa per aver vinto il campionato DTM del 1993 sotto il comando del pilota Nicola Larini.

La serata ha anche presentato le suggestive opere dell’artista e fotografo italiano Luca Artioli, i cui ritratti automobilistici hanno riempito la sala di vibranti movimenti ed emozioni. Utilizzando la sua caratteristica tecnica di movimento intenzionale della fotocamera (ICM), Artioli reinterpreta i veicoli Alfa Romeo come studi impressionistici di velocità, luce e colore, un degno tributo allo spirito di design del marchio.

Advertisement

Più avanti nella settimana, dal 3 al 7 dicembre, Alfa Romeo ha ampliato il suo slancio artistico con un’installazione ad alta visibilità in collaborazione con BitBasel presso l’elegante Sagamore Hotel. L’ingresso con servizio di ritiro e riconsegna auto di Collins Avenue è stato trasformato in un’audace espressione di innovazione, con la 33 Stradale accanto a una straordinaria Tonale Art Car avvolta in una grafica ispirata al sesto anniversario di BitBasel. Con oltre 100.000 pedoni che hanno attraversato il Sagamore durante Art Basel, l’esposizione ha regalato uno dei momenti più fotografati e discussi della settimana.

Dalle supercar rare alle collaborazioni artistiche all’avanguardia, la presenza di Alfa Romeo alla Miami Art Week ha celebrato il potere duraturo del design italiano, passato, presente e futuro, di fronte a un pubblico globale di amanti dell’arte, collezionisti e trendsetter culturali.