Dodge Charger con motore Sixpack è l’auto dell’anno secondo TopGear.com negli USA

Definendola una “rivelazione”, i redattori di TopGear.com hanno scelto la nuovissima Dodge Charger da 550 cavalli con motore Sixpack come Auto dell’Anno ai TopGear.com US Car Awards 2026. Il premio di TopGear.com, il sito web ufficiale del marchio Top Gear, riconosciuto a livello mondiale, premia il mix di prestazioni, carattere da muscle car e usabilità quotidiana della nuova Charger. La decisione è stata consolidata dopo che i redattori hanno spinto l’auto al limite sulla leggendaria Tail of the Dragon nelle Great Smoky Mountains, che ha messo in mostra le prestazioni della Charger Scat Pack su 318 curve in 11 miglia.

“La nuova Charger Sixpack è una rivelazione: sufficientemente flessibile da adattarsi a qualsiasi impiego, da un’auto robusta e stabile per tutti i giorni a un giocattolo da drift con la coda dritta, e tutto ciò che sta nel mezzo”, ha dichiarato Jack Rix, caporedattore di Top Gear.

“Questo prestigioso riconoscimento di Top Gear conferma che la Dodge Charger di nuova generazione, con il suo motore biturbo Sixpack da 550 cavalli a benzina, sta ridefinendo le prestazioni delle muscle car. Trazione integrale quando serve e trazione posteriore quando lo si desidera, abbinata al design a “portapacchi nascosto”, la Charger con motore Sixpack rappresenta il prossimo passo innovativo nella gloriosa tradizione sessantennale della Charger”, ha dichiarato Matt McAlear, CEO di Dodge. “La nuova Dodge Charger continua a raccogliere premi e riconoscimenti, mentre continuiamo a lanciare la gamma completa. Siamo solo all’inizio”.

La pluripremiata Dodge Charger con motore Sixpack è ora disponibile presso i concessionari americani del marchio di Stellantis. Per maggiori informazioni sulla gamma multi-energy del marchio Dodge, visitate il sito www.Dodge.com.