Nuova Jeep Compass diventa opera d’arte al party Men of the Year di GQ Italia

La nuova Jeep Compass, modello Made in Italy destinato a elevare gli standard del segmento C-SUV, è stata protagonista di una speciale contaminazione tra moda, arte e mobilità in occasione del party Men of the Year di GQ Italia, di cui il marchio è stato Event Partner. Su intuizione dell’architetto Alberto Olmo e di Novella Varzi, Managing Director Jeep Italia, la silhouette del SUV è diventata la superficie artistica su cui Galo (Andrea Galvagno), pioniere europeo della street art con esperienze espositive in Europa, Stati Uniti e Giappone, ha potuto intervenire. Olmo e Galo hanno trasformato la carrozzeria in una tela contemporanea, unendo design ed energia in un esemplare unico che reinterpreta in chiave sorprendente lo spirito Jeep.

Advertisement

Jeep, Event Partner del party Men of the Year di GQ Italia ha esposto un esemplare unico della Nuova Jeep Compass

La nuova Jeep Compass rappresenta la terza generazione del SUV globale che ha consolidato il successo del marchio, superando 2,5 milioni di unità vendute nel mondo. Realizzata sulla piattaforma avanzata STLA Medium, combina le migliori capacità della categoria con il design iconico Jeep, tecnologia di ultima generazione e un’ampia libertà di scelta dei propulsori, che spaziano dagli efficienti sistemi ibridi alle versioni completamente elettriche.

Progettata a Torino, sviluppata a Balocco e prodotta a Melfi, è pensata per eccellere in ogni scenario: contesto urbano, lunghi tragitti o outdoor. Offre un abitacolo spazioso grazie a un packaging ottimizzato e propone motorizzazioni che includono e-Hybrid da 145 CV, plug-in da 195 CV ed elettriche fino a 375 CV con trazione integrale e 650 km di autonomia. Con un Cx di 0,29, sistemi Selec-Terrain e protezioni a 360 gradi, garantisce efficienza, sicurezza e capacità fuoristradistiche. Dopo la First Edition, sono ora ordinabili le versioni Altitude.

Advertisement

Novella Varzi, Managing Director Jeep Italia ha dichiarato: “L’autenticità rappresenta uno dei valori fondanti di Jeep, marchio SUV per definizione e punto di riferimento originale del settore, insieme ai principi di libertà, avventura e passione. La proposta dell’architetto Olmo di utilizzare le linee distintive della Nuova Jeep Compass come base per una tela contemporanea, fondendo stile, colore ed energia e affidando l’intervento alla creatività di Galo, ha trasformato il modello in una vera opera d’arte in movimento: un esemplare irripetibile e coerente con l’essenza stessa del brand Jeep”.