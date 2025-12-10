Citroën C3 raggiunge le 100.000 unità prodotte in Brasile

La Citroën C3, nota per il suo stile compatto con anima da SUV, ha raggiunto il traguardo di 100.000 unità prodotte nello stabilimento Stellantis di Porto Real, Rio de Janeiro. Introdotta in Brasile nel 2003, la C3 si distingue per l’ampio spazio interno, il bagagliaio generoso e il sistema multimediale all’avanguardia. La gamma 2026 porta con sé importanti novità, tra cui la nuova versione XTR, caratterizzata da un design più avventuroso e robusto, pensata per chi cerca dinamismo senza rinunciare alla praticità. Accessibilità e funzionalità restano al centro del progetto, confermando i valori chiave di Citroën e consolidando la C3 come punto di riferimento nel segmento delle berline compatte.

Il raggiungimento del traguardo di 100.000 unità di Citroën C3 prodotte riafferma la forza del Polo di Porto Real

“La Citroën C3 ha contribuito in modo significativo alla rilevanza di Citroën nel Paese e ha stabilito un nuovo punto di riferimento nel segmento delle compatte dell’epoca. Ancora oggi, il modello svolge un ruolo fondamentale nella nostra gamma, poiché attrae nuovi clienti alla ricerca di una berlina con i vantaggi di un SUV, grazie al suo ampio spazio interno”, sottolinea Felipe Daemon, Vicepresidente del marchio Citroën per il Sud America.

“Il raggiungimento del traguardo di 100.000 unità di Citroën C3 prodotte riafferma la forza industriale del Polo Automobilistico di Porto Real. Questo risultato è il frutto dell’impegno quotidiano dei nostri team verso tecnologia, qualità ed eccellenza, sempre impegnati a fornire un prodotto competitivo e allineato alle reali esigenze dei nostri clienti, con prestazioni e affidabilità. Questo traguardo rafforza il ruolo strategico del Polo nella trasformazione industriale di Stellantis e nel rafforzamento dell’economia della regione, promuovendo l’innovazione, l’occupazione e lo sviluppo dell’intera filiera automobilistica a Rio de Janeiro”, afferma Sérgio Marques, Direttore dello stabilimento del Polo Automobilistico Stellantis di Porto Real.

La gamma 2026 è composta da cinque versioni: Live, Live Pack, Feel, YOU! e XTR. La versione XTR, lanciata di recente, si posiziona come modello top di gamma con motore Firefly 1.0 e cambio manuale, erogando fino a 75 CV, e offre una maggiore versatilità su diversi terreni grazie ai pneumatici ATR ad uso misto e ai cerchi da 15″, oltre a finiture e design esclusivi. Gli interni sono stati rinnovati con nuovi rivestimenti per sedili, bracciolo lato guida, plancia e cabina oscurata. In termini di connettività, il sistema multimediale Citroën Connect Touchscreen da 10,25″ – il più grande tra i suoi diretti concorrenti – ha ottenuto cornici ultrasottili nere lucide, mantenendo una navigazione immersiva e moderna, con mirroring wireless tramite Android Auto e Apple CarPlay. Un altro miglioramento è che, a partire dalla versione Feel, i comandi degli alzacristalli elettrici, tradizionalmente posizionati tra i sedili anteriori, sono ora posizionati sulla portiera del conducente.

La storia della Citroën C3 inizia con la concept car Lumière, presentata al Salone dell’Automobile di Parigi del 1998 e sviluppata dallo studio di design del marchio sotto la direzione di Donato Coco. L’auto attirò l’attenzione all’epoca per il tetto curvo e le linee robuste. La prima generazione del modello fu lanciata nel maggio 2023 e si caratterizzava per le linee arrotondate e un’ampia superficie vetrata con un parabrezza prominente. Fu il primo modello Citroën ad adottare il servosterzo elettrico con variazione automatica della velocità. Successivamente, rispettivamente nell’agosto 2012 e nello stesso mese del 2022, furono lanciate la seconda e la terza generazione della berlina compatta, che continua a svolgere un ruolo significativo per il marchio ancora oggi.