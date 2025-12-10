Stellantis: anche l’ex Maxime Picat lascia il mondo dell’auto

Negli ultimi mesi si era ipotizzato che Maxime Picat potesse assumere ruoli di vertice, prima come possibile sostituto di Carlos Tavares alla guida di Stellantis e poi come successore di Luca de Meo in Renault. Tuttavia, l’ex dirigente ha deciso di lasciare definitivamente il settore automobilistico, sei mesi dopo il suo addio a Stellantis. Secondo Les Échos, a partire da gennaio 2026 entrerà nel private equity come partner del fondo Latour Capital, segnando un nuovo capitolo della sua carriera.

L’ex dirigente di Stellantis Maxime Picat lascia il mondo dell’auto e diventa partner del fondo Latour Capital

Originario di Schiltigheim, nel Basso Reno, Maxime Picat è laureato in ingegneria all’École des Mines di Parigi e ha dedicato 27 anni all’industria automobilistica, prima in PSA e successivamente in Stellantis. Ha diretto stabilimenti chiave come quelli di Sochaux e Wuhan, gestendo anche la joint venture Dongfeng Peugeot-Citroën. Dal 2012 al 2016 ha guidato Peugeot sotto la supervisione di Carlos Tavares, per poi occuparsi dei mercati europei del gruppo. Nel 2022 ha assunto la responsabilità di Direttore Acquisti e Qualità Fornitori, incarico mantenuto fino a giugno 2025.

Maxime Picat è solo l’ultimo di tanti addii al mondo dell’auto. Negli ultimi mesi, diversi dirigenti di alto livello hanno lasciato l’industria automobilistica, in particolare da Renault e Stellantis. Carlos Tavares è ora un leader aziendale molto impegnato in Portogallo, mentre Luca de Meo ha assunto il difficile compito di rilanciare Kering, la società madre di Gucci. De Meo ha già reclutato tre ex dirigenti Renault per aiutarlo in questa missione: Thomas Cuntz, Philippine de Schonen e, più recentemente, Gianluca De Ficchy.

Anche altri, come Denis Le Vot, ex CEO di Dacia, hanno lasciato il settore, almeno temporaneamente. Un’interessante nota a margine: Wayne Griffiths, ex capo di Seat-Cupra, ha appena lanciato il suo gin, Gin Wayne, nel settore degli alcolici. Più in generale, si è registrato un turnover di dirigenti più rapido del solito, poiché l’industria automobilistica europea sta attraversando un periodo difficile e i nuovi attori cinesi non esitano a rubare talenti ai loro concorrenti di lunga data.