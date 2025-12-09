Filosa: “Crediamo fermamente che gli ibridi diventeranno uno dei motori preferiti negli USA”

Nominato CEO dell’azienda la scorsa estate, Antonio Filosa ha subito rivisto la roadmap per il mercato nordamericano dell’azienda nata dalla fusione degli ex gruppi PSA e FCA. “Crediamo fermamente che gli ibridi diventeranno uno dei propulsori preferiti negli Stati Uniti ” , ha dichiarato in occasione della 17a edizione annuale dell’Automotive Industry Week, organizzata da Goldman Sachs.

Filosa cambia strategia e per il futuro punterà sui motori ibridi negli USA

Seguendo questa logica strategica, il gruppo automobilistico concentrerà ora la maggior parte dei suoi sforzi e delle risorse disponibili sulla produzione e sullo sviluppo di modelli ibridi destinati specificamente al mercato americano, un segmento che negli ultimi anni ha mostrato una crescente domanda di veicoli più sostenibili ma ancora legati alla tecnologia tradizionale dei motori a combustione interna. Questa scelta rappresenta un cambio netto e radicale rispetto alla visione e alla strategia del suo predecessore, Carlos Tavares, noto per il suo approccio deciso e pionieristico nel campo dell’innovazione verde.

Dimesso dalla carica di CEO di Stellantis circa un anno fa, Tavares aveva rivolto la sua attenzione quasi esclusivamente ai veicoli elettrici al 100%, puntando a ridurre in maniera significativa l’impronta di carbonio complessiva dell’industria automobilistica negli Stati Uniti e a promuovere una transizione rapida verso soluzioni di mobilità completamente elettriche, in linea con gli obiettivi globali di sostenibilità e riduzione delle emissioni nocive. La nuova direzione scelta dal gruppo, quindi, segna un netto distacco dalla filosofia del passato, aprendo la strada a un approccio più graduale e bilanciato tra efficienza energetica e adattamento alle preferenze attuali dei consumatori americani.

Questo annuncio di Antonio Filosa arriva mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scelto di abbassare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 a cui sono soggette le case automobilistiche presenti sul mercato statunitense e mentre Stellantis cerca, con molti mezzi, di riconquistare i punti di quota di mercato persi negli ultimi mesi.

Seguendo la stessa strategia, il colosso automobilistico aveva precedentemente annunciato la reintroduzione, su richiesta dei suoi concessionari, del suo motore a combustione interna V8 HEMI su alcuni modelli, in particolare quelli del marchio RAM. Questa decisione sembra essere stata ben accolta dai clienti. Secondo Antonio Filosa, al momento dell’annuncio erano stati effettuati 10.000 ordini , raggiungendo le 50.000 prenotazioni in sole sei settimane.