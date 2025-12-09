Free2move lancia il ‘Van Sharing’ a Berlin con Opel Movano XL

Free2move, fornitore globale di servizi di mobilità, sta espandendo le sue soluzioni di mobilità condivisa in Germania e aggiungendo l’Opel Movano L2H2 alla sua flotta a Berlino. Con questo programma pilota, l’azienda sta testando l’interesse per i veicoli commerciali di grandi dimensioni e aggiungendo una nuova categoria di veicoli alla sua offerta. Il nuovo servizio risponde alla crescente domanda di soluzioni di mobilità flessibile e veicoli per il trasporto nella capitale tedesca, una delle regioni più dinamiche in termini di mobilità. Questo programma pilota mira a valutare l’interesse dei clienti per i veicoli commerciali di grandi dimensioni in un modello di utilizzo condiviso.

I dati pubblici dall’Ufficio di Statistica di Berlino- Brandeburgo mostrano che l’attività di trasloco a Berlino è particolarmente elevata, soprattutto tra giovani professionisti e studenti. Questi gruppi utilizzano spesso soluzioni di trasloco fai da te a breve termine per brevi distanze. Soprattutto nei quartieri con molti appartamenti condivisi o residenze per studenti, l’elevato turnover crea una domanda costante di soluzioni di trasporto a prezzi accessibili. Questo ha influenzato in modo significativo la decisione di Free2move di essere la prima a testare il nuovo Opel Movano XL a Berlino.

Opel Movano L2H2 appartiene alla categoria XL e offre un ampio spazio di carico, rendendolo una soluzione pratica per un’ampia varietà di situazioni. Che si tratti di traslochi, trasporto di mobili o elettrodomestici, attrezzature professionali, logistica per eventi o attrezzature sportive, Opel Movano è uno dei veicoli commerciali più versatili della sua categoria. Con un volume di carico fino a 17 m³, una portata utile di 2 tonnellate e una capacità di traino fino a 3 tonnellate, è adatto praticamente a qualsiasi attività di trasporto. Grazie ai moderni sistemi di assistenza alla guida, ai bassi consumi e al design intelligente degli interni, Movano coniuga comfort, efficienza e sicurezza.

Il servizio funziona interamente tramite app e non richiede stazioni di noleggio tradizionali. In linea con la missione di Free2move di semplificare la mobilità e offrire la massima flessibilità, il Movano è offerto esclusivamente con tariffe orarie e una tariffa giornaliera di 99,99 €. ” Il programma pilota mira a valutare l’ accettazione di veicoli commerciali di grandi dimensioni all’interno di un servizio di carsharing. Il loro utilizzo differisce significativamente dal tradizionale carsharing per passeggeri “, ha dichiarato Lotfi Louez, CEO di Free2move. ” Siamo costantemente alla ricerca di nuove soluzioni che facilitino la logistica in città e nelle periferie “.