Dodge ha aperto gli ordini per la Charger R/T con motore Sixpack

Dodge ha appena annunciato negli USA l’apertura degli ordini per la Charger R/T 2026 da 420 cavalli con motore Sixpack, sia nella versione coupé a due porte che in quella berlina a quattro porte, che offre la potenza di serie più elevata di qualsiasi muscle car e rende disponibile presso i concessionari l’intera gamma multi-energia Dodge Charger 2026.

La Dodge Charger R/T da 420 cavalli con motore Sixpack completa la gamma multi-energia della muscle car

La Charger R/T si unisce alla Dodge Charger Scat Pack da 550 cavalli con motore a combustione interna nella gamma Charger, mentre la Dodge Charger Daytona Scat Pack da 670 cavalli offre la possibilità di scegliere un modello completamente elettrificato. Tutti i modelli sono disponibili sia in versione a due che a quattro porte.

“La gamma Dodge Charger offre la libertà di scegliere la muscle car perfetta, da 420 a 670 cavalli, con un propulsore a combustione interna o completamente elettrico, fino a un classico modello a due porte o a una pratica quattro porte, senza sacrificare prestazioni o carattere”, ha dichiarato Matt McAlear, CEO di Dodge.

“La Charger R/T offre la potenza standard più elevata di qualsiasi muscle car, un’aggiunta perfetta alla gamma di muscle car multi-energia Charger che punta tutto sulla potenza di scelta.” La più alta potenza standard di qualsiasi muscle car: Dodge Charger R/T 2026 La Dodge Charger R/T 2026 è alimentata dal motore Sixpack standard-output (SO) biturbo da 3,0 litri, che eroga 420 cavalli, 468 lb-ft di coppia e una velocità massima di 169 mph. Il pluripremiato sei cilindri in linea biturbo spinge la Dodge Charger R/T a un tempo previsto per il quarto di miglio di 13,6 secondi e a un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,0 secondi.

Il gruppo propulsore Sixpack SO della Charger R/T è progettato per garantire prestazioni elevate e una risposta immediata in ogni condizione. I doppi turbocompressori da 50 mm, a bassa inerzia e ad alto flusso, permettono di accelerare rapidamente e raggiungere una pressione massima di 22 psi. La configurazione controrotante dei turbocompressori riduce il ritardo del turbo e bilancia la dinamica del flusso d’aria, migliorando sensibilmente la risposta dell’acceleratore e l’efficienza complessiva del motore, anche nelle applicazioni ad alte prestazioni. Grazie a questo sistema, il motore eroga il 100% della coppia massima già a 2.500 giri/min, garantendo potenza immediata ai bassi regimi.

L’iniezione diretta del carburante avviene ad alta pressione, con iniettori montati centralmente, mentre i pistoni in alluminio pressofuso, raffreddati a getto d’olio e dotati di anello superiore anodizzato e rivestimento simile al diamante sui perni, riducono al minimo l’attrito. Il motore è dotato di doppio albero a camme in testa con fasatura variabile indipendente, intercooler acqua-aria montato sul motore e cilindri con rivestimento ad arco al plasma, ultrasottile e durevole, per garantire prestazioni elevate e affidabilità anche sotto carichi estremi.

La nuovissima Dodge Charger R/T 2026 combina potenza e versatilità grazie al motore Sixpack da 550 CV, offrendo trazione integrale quando serve e posteriore quando desiderata. Il sistema AWD può disconnettere l’asse anteriore per risparmiare carburante, mentre la modalità RWD invia tutta la coppia alle ruote posteriori. Il Performance Handling Group migliora stabilità e prestazioni con Launch Control, pinze Brembo a sei pistoncini e sospensioni ad alte prestazioni, insieme a cerchi da 20 pollici e sedili sportivi. L’ampia carrozzeria, il cofano aggressivo e l’abitacolo moderno, con illuminazione interna a 64 colori e quadro strumenti digitale da 16 pollici, completano un’esperienza di guida muscolare, raffinata e tecnologicamente avanzata.

Ulteriori opzioni per la Charger R/T con motore Sixpack includono il pacchetto Blacktop, con cerchi Blacknoise da 20×9 pollici, badge scuri e terminali di scarico scuri; tetto panoramico in vetro; impianto audio premium Alpine a 18 altoparlanti; sedili Demonic Red; Driver Convenience Group e altro ancora.

La Dodge Charger R/T 2026 con motore Sixpack è disponibile per l’ordine da subito a un prezzo di vendita consigliato di $ 49.995, con il modello a quattro porte disponibile a un prezzo di $ 51.995. La produzione della Charger R/T con motore Sixpack inizierà nel primo trimestre del 2026, con le consegne previste a breve.