Nuova Dodge Durango: design in stile Charger nella ricostruzione digitale

Nuova Dodge Durango è l’ipotetica futura generazione del celebre SUV della casa americana che è presente sul mercato dal 2010 e che quindi potrebbe in futuro ricevere una nuova generazione. Secondo le ultime indiscrezioni questo modello dovrebbe arrivare nel 2029 ma al momento si attendono notizie più certe. Si spera che come per gli altri brand di Stellantis nel 2026 il nuovo CEO Antonio Filosa possa fare luce sulle future novità previste per la gamma della casa americana che negli USA continua ad avere un ruolo di primo piano insieme a Jeep e Ram.

Advertisement

Ecco come sarebbe la nuova Dodge Durango nel caso in cui si ispirasse alla nuova Charger

Questo render della nuova Dodge Durango che vi mostriamo è stato realizzato dall’artista digitale Nikita Chuicko e pubblicato per la prima volta dal sito Kolesa. Appare evidente come il modello sia ispirato esteticamente parlando alla nuova Dodge Charger tanto da sembrare per certi versi una sorta di versione a ruote alte della nuova muscle car che per la prima volta presenta in gamma anche versioni completamente elettriche.

La nuova Dodge Durango mostrata in questi rendering mantiene un design molto vicino a quello attuale, con un frontale, fiancate e posteriore che risultano immediatamente riconoscibili. Il modello realizzato digitalmente è chiaramente basato sulla Durango di oggi, ma integra dettagli ispirati all’ultima Charger, visibili nei paraurti anteriori e posteriori, che conferiscono continuità stilistica e un look familiare su tutti i lati. La vettura viene rappresentata in bianco, con eleganti accenti neri, cerchi a cinque razze con finitura dorata e pinze freno rosse ben in evidenza.

Advertisement

È importante sottolineare che questi rendering probabilmente non riflettono il design definitivo della prossima generazione della Durango. In realtà, il SUV mostrato appare più come un restyling completo di metà ciclo del modello attuale piuttosto che una vera e propria nuova generazione. Tuttavia, il risultato non è affatto male: questa nuova Dodge Durango mantiene la sua presenza imponente e le linee robuste che l’hanno sempre contraddistinta, pur con aggiornamenti stilistici che le conferiscono un aspetto fresco e moderno. Vedremo se nella versione reale che vedremo tra qualche anno ci sarà qualcosa di questo render o se invece alla fine il SUV sarà completamente diverso da questa ipotesi virtuale.