Peugeot Feline Family, gli sconti molto particolari in Corea per chi vuole un’ibrida

In una curiosa mossa di marketing di fine anno, Peugeot lancia la campagna “Feline Family”, che celebra non solo la sua filosofia di design Feline Look, storicamente ispirata all’eleganza e all’agilità dei felini (il badge non mente), ma anche, in modo estremamente specifico, i proprietari di gatti.

La campagna coreana, attiva per il mese di dicembre, riserva vantaggi speciali a una clientela molto variegata ma unita dal desiderio di condividere la sensibilità stilistica del marchio francese. I benefici sono dedicati all’acquisto delle ibride Peugeot 308, 408 e della nuova 3008.

Il primo target a essere coccolato sono i clienti che possiedono gatti e le coppie di sposi novelli che iniziano una nuova vita. Entrambe le categorie riceveranno un beneficio di 400.000 won (circa 250 euro) ciascuno. Insomma, se hai un gatto e ti sposi, hai fatto il doppio affare. A seguire, anche chi acquista un’auto per la prima volta e chi possiede veicoli a fine vita da rottamare (dieci anni o più dalla data di immatricolazione, escluse le auto usate) potrà godere di 300.000 won di sconto.

Il beneficio ulteriore per gli acquirenti Peugeot sta nella possibilità di combinare i vantaggi della Feline Family. Aggiungendo a questi anche i benefici fiscali sui consumi individuali e quelli sul riacquisto che scadono a dicembre, i nuovi acquirenti accumulare uno sconto davvero niente male a sostegno del proprio acquisto dalla Casa francese. Una cifra che rende il mood di fine anno di Peugeot decisamente allettante.

La campagna si inserisce nella più ampia politica “Peugeot Promise”, lanciata ad aprile e focalizzata sul cliente. Questa politica, che include un sistema di prezzo fisso e una garanzia del prezzo per i nuovi modelli lanciati nel 2025, è gestita in modo identico in tutti gli showroom del Paese. Come ha affermato Bang Sil di Stellantis in Corea, l’obiettivo è affiancare la variegata base di clienti nei preziosi momenti di fine anno, sia che si prendano cura dei loro gatti, sia che stiano semplicemente cercando un “upgrade” al volante.