E-Lion Day 2025: per Peugeot focus sulle prestazioni

Con la più ampia gamma di veicoli elettrici di qualsiasi marchio mainstream, Peugeot riafferma la sua ambizione di guidare il mercato europeo dei veicoli elettrici mainstream. E con le sue piattaforme multi-energia, il leone offre una soluzione per tutte le esigenze dei clienti, dall’ibrido all’EV e dall’auto compatta al SUV e al LCV.

Peugeot riafferma la sua ambizione di guidare il mercato europeo dei veicoli elettrici mainstream

Alain Favey, il nuovo CEO di Peugeot, ha colto l’occasione della terza edizione annuale dell’E-LION DAY per dare il via all’anno annunciando la sua tabella di marcia e le sue ambizioni, affermando: “Oltre ai bellissimi prodotti già presenti nei nostri mercati, è concentrandoci sui nostri clienti e rafforzando le nostre partnership che costruiremo un futuro luminoso, di successo e sostenibile per il brand di Stellantis. Nel 2025, siamo decisamente in modalità performance!”.

Per il 2025, Peugeot pone la performance come priorità, concentrandosi sulla crescita nel suo mercato interno, la Francia. Il Leone arricchisce ulteriormente la sua gamma di veicoli elettrici, che è già la più ampia gamma di veicoli elettrici tradizionali in Europa, lanciando le nuove E-3008 ed E-5008 Dual Motor 325 e la E-5008 5 posti.

Con Peugeot Electric Promise, il marchio ottimizza l’esperienza elettrica dei suoi clienti, offrendo una garanzia sulla batteria di 8 anni, la copertura del veicolo Allure Care di 8 anni e l’accesso a un pass di ricarica in movimento. La casa francese rafforza il suo impegno nella creazione di un mondo più sostenibile attraverso l’educazione intensificando la collaborazione con Born Free e Under the Pole. Il brand del leone conferma il suo impegno verso l’obiettivo Carbon Net Zero e annuncia l’intenzione di accelerare ulteriormente questa transizione puntando sui suoi cinque “pilastri elettrici”: elettrico, efficiente, esperto, istruttivo, ambientale.

Peugeot continua a rafforzare la sua leadership nel mercato dei veicoli elettrici con una gamma sempre più ampia. Nel 2024, ha venduto quasi 1,1 milioni di unità a livello globale, raddoppiando gli ordini di modelli elettrici. In Europa, ha registrato la crescita più significativa nel settore delle auto elettriche per clienti privati, dominando il segmento B e quello dei veicoli commerciali elettrici.

La nuova Peugeot 3008 ha ottenuto oltre 120.000 ordini, con il 22% destinati alla versione completamente elettrica E-3008. Nel 2025, Peugeot espanderà ulteriormente la gamma, introducendo una versione ad alte prestazioni della E-3008 ed E-5008 con trazione integrale da 325 CV. Inoltre, sarà lanciata una versione a 5 posti della E-5008, offrendo maggiore capacità di carico e un volume di bagagliaio di riferimento nel segmento.

L’efficienza resta un punto di forza: la E-208 e la E-308 sono state riconosciute dall’ADAC EcoTest come le auto più efficienti sul mercato. Le versioni Long Range della E-3008 ed E-5008 offrono autonomie fino a 700 km, mentre il nuovo sistema di preriscaldamento della batteria migliora le prestazioni in condizioni di freddo.

Peugeot facilita la transizione all’elettrico con una gamma di motorizzazioni ibride ed elettriche. Il sistema HYBRID 48V riduce i consumi fino al 15%, mentre l’ibrido plug-in garantisce un’efficienza ottimale. Infine, il marchio assicura un’esperienza utente senza stress con garanzie estese, accesso semplificato alla ricarica e soluzioni finanziarie vantaggiose.

Peugeot rafforza il suo impegno per la sostenibilità collaborando con associazioni che promuovono l’educazione ambientale e la tutela della fauna. Come partner ufficiale di Born Free, supporta la conservazione della fauna selvatica con finanziamenti, veicoli e iniziative di raccolta fondi. Durante il Salone di Parigi 2024, la campagna “Powered by Lions” ha trasformato le stazioni di ricarica in sculture interattive di leoni per sensibilizzare il pubblico. Nel 2025, la casa francese fornirà pick-up Landtrek a Born Free per supportare il Kenya Feline Sanctuary.

Il marchio è anche partner di Under The Pole, contribuendo alla ricerca sugli oceani con materiali educativi e supporto logistico. L’impegno per un futuro sostenibile si riflette anche nella produzione: la nuova E-3008 è composta per il 24% da materiali riciclati. Peugeot punta a utilizzare energia decarbonizzata al 100% entro il 2030, in linea con l’obiettivo di Stellantis di azzerare le emissioni nette di carbonio.