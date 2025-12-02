Stellantis a novembre 2025 si conferma leader del mercato dei veicoli elettrici in Spagna

Con una presenza ormai consolidata e pienamente calibrata sulle esigenze dei clienti e sulle peculiarità dei diversi segmenti, Stellantis si conferma come uno dei protagonisti più autorevoli e influenti dell’intero mercato automobilistico spagnolo. L’ampiezza e la forza del suo portafoglio marchi – che comprende realtà iconiche e complementari come Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Leapmotor, Maserati, Opel e Peugeot – consentono al Gruppo di rispondere in modo puntuale alle preferenze di una clientela eterogenea, offrendo soluzioni che spaziano dalle compatte urbane ai veicoli premium, dai modelli sportivi alle proposte dedicate alla mobilità professionale.

Stellantis è leader nel mercato totale dei veicoli elettrici in Spagna, con 15.007 immatricolazioni nel 2025

A ciò si aggiunge un impegno costante nell’innovazione tecnologica, motore principale della strategia industriale e commerciale di Stellantis. L’azienda investe in sistemi di propulsione avanzati, servizi digitali e piattaforme di nuova generazione, elementi che rafforzano la competitività dell’offerta in tutte le categorie. Questo approccio si traduce in risultati eccellenti sia nel campo della mobilità elettrica – dove il Gruppo sta accelerando verso un futuro a zero emissioni – sia nei mercati dei veicoli passeggeri e commerciali, nei quali Stellantis continua a distinguersi per qualità, efficienza e capacità di anticipare le tendenze della domanda.

Grazie allo sviluppo di soluzioni sostenibili e ad alte prestazioni, la leadership di Stellantis nel mercato dei veicoli elettrici è particolarmente significativa. Quest’anno ha immatricolato 15.007 nuovi veicoli, il 121% in più rispetto allo stesso periodo del 2014, con una quota di mercato del 14,9 per cento.

Per il secondo mese consecutivo, Stellantis ha guadagnato terreno nel mercato delle autovetture. A novembre, il Gruppo ha registrato una crescita del 23 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, una cifra che praticamente raddoppia quella del mercato complessivo delle autovetture. Le sue 11.459 unità immatricolate rappresentano una quota di mercato del 12,2 per cento.

Tra i modelli, spicca la Nuova Peugeot 2008, prodotta a Vigo, che con 2.163 immatricolazioni a novembre, si posiziona nella Top 3 della classifica e guida il segmento strategico dei B-SUV. Inoltre, la Jeep Avenger ha consolidato la sua posizione al vertice del mercato delle autovetture a “emissioni zero” a novembre, classificandosi tra i 10 modelli elettrici più venduti questo mese.