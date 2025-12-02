FIAT Grande Panda finalista per il premio “Auto dell’Anno 2026” in Grecia

La nuovissima FIAT Grande Panda è uno degli 11 modelli che si aggiudicheranno il premio “Auto dell’anno” conferito dall’istituzione giornalistica indipendente in Grecia nel 2026. I 27 giornalisti-votanti hanno premiato la Grande Panda tra 50 nuovi modelli presentati nel corso dell’anno, in un processo di selezione con candidature di rilievo e una competizione serrata.

Ispirandosi all’iconica FIAT Panda di prima generazione, la Grande Panda si avvicina al segmento B con un’attitudine da SUV, misurando 3,99 m di lunghezza, 1,57 m di altezza e un’altezza da terra di 183 mm. In pratica, il nuovo modello porta la versatilità dei SUV di segmento B ai prezzi del segmento B, ottenendo al contempo i commenti più positivi per la sua estetica.

Con la possibilità di scegliere tra versioni a benzina, ibride o esclusivamente elettriche e un prezzo di lancio di 16.990 euro, la gamma soddisfa ogni esigenza ed è caratterizzata da un rapporto qualità-prezzo imbattibile. La versione a benzina adotta un motore turbo da 1,2 litri da 100 CV, un cambio manuale a 6 marce e un sistema Start&Stop per ridurre al minimo i consumi.

Fiat Grande Panda Hybrid è dotata di un sistema ibrido all’avanguardia, con una potenza combinata totale di 110 CV, un cambio automatico a 6 rapporti e la possibilità di operare in modalità puramente elettrica a basso carico, per consumi ridotti. La versione puramente elettrica utilizza un motore da 113 CV e una batteria da 44 kWh che garantisce un’autonomia combinata di 320 km (secondo il ciclo WLTP).

Definire il massimo in termini di stile, tecnologia e dotazioni, la FIAT Grande Panda è un modello tagliato e cucito sulle misure del mercato greco, richiamando con enfasi l’autorità del marchio nella progettazione e produzione di city car.