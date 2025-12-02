Jeep Avenger si conferma il SUV più venduto in Italia anche a novembre 2025

Secondo le analisi di Dataforce, le performance commerciali di novembre confermano il ruolo di Jeep Avenger come SUV più venduto in Italia nei primi undici mesi dell’anno, con una quota superiore al 5,6 per cento nel segmento. Il modello progettato a Torino domina anche il mercato dei B-SUV completamente elettrici, dove, sempre tra gennaio e novembre, supera il 16 per cento di quota. Questi risultati ne consolidano la presenza ai vertici del mercato italiano 2025, considerando ogni fascia e motorizzazione.

Jeep Avenger si conferma SUV più venduto in Italia considerando i primi undici mesi dell’anno

Il successo di Avenger è legato alla coerenza della sua offerta, che incarna il principio della “Freedom of Choice”, permettendo ai clienti di optare per la soluzione più adatta alle proprie esigenze. La gamma comprende infatti la versione 100% elettrica, ideale per chi cerca un SUV a zero emissioni; la motorizzazione e-Hybrid a 48V, che riduce consumi ed emissioni offrendo una guida fluida; la variante benzina con cambio manuale, pensata per chi privilegia semplicità e convenienza; e la versione 4xe a trazione integrale elettrificata, che trasferisce nel segmento B-SUV la vera capacità off-road del marchio. A completare l’offerta contribuiscono edizioni speciali come la recente Avenger 4xe The North Face Edition, che valorizza l’attitudine all’avventura attraverso elementi stilistici dedicati.

Nel mese di novembre, un altro riconoscimento è arrivato per Jeep: la Nuova Compass ha ottenuto il Premio della Giuria Popolare di Auto Europa 2026, a pochi giorni dall’avvio della produzione nello stabilimento di Melfi. Il premio sottolinea la capacità del modello di combinare innovazione accessibile e piacere di guida, due aspetti sempre più apprezzati dagli automobilisti.

La Nuova Compass rappresenta la terza generazione di un SUV diventato centrale nella crescita del marchio sia in Europa sia a livello globale, con oltre 2,5 milioni di unità vendute. Basata sulla moderna piattaforma STLA Medium, integra tecnologie avanzate, design iconico e una vasta scelta di motorizzazioni, dagli efficienti sistemi ibridi alle versioni completamente elettriche.

L’abitacolo è progettato per offrire comfort, spazio e versatilità, rendendo il modello adatto sia alla guida urbana sia alle avventure outdoor. Le configurazioni disponibili spaziano dalla e-Hybrid da 145 CV alla plug-in hybrid da 195 CV, fino alle varianti elettriche da 375 CV con trazione integrale e autonomia fino a 650 km. L’efficienza è ulteriormente ottimizzata da soluzioni aerodinamiche evolute, mentre sistemi come il Selec-Terrain, la protezione a 360° e i numerosi sensori incrementano sicurezza e capacità off-road. Con oltre 200 mm di altezza da terra, angoli di attacco ottimizzati e guadi fino a 480 mm, la Nuova Compass conferma la vocazione Jeep alla mobilità senza limiti.