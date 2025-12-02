FIAT e Fiat Professional a novembre si confermano al vertice del mercato in Italia 

A novembre FIAT e Fiat Professional confermano la loro posizione di vertice nei mercati italiani delle auto e dei veicoli commerciali. Secondo l’elaborazione dei dati Dataforce, il gruppo ha totalizzato 14.701 nuove immatricolazioni, raggiungendo una quota dell’11,3%, in aumento di 1,9 punti percentuali e oltre 2.500 veicoli in più rispetto allo stesso mese del 2022.

Advertisement

FIAT e Fiat Professional guidano il mercato italiano a novembre e nei primi 11 mesi dell’anno

Nel solo comparto delle vetture, FIAT mantiene la leadership per l’undicesimo mese consecutivo, registrando 10.849 immatricolazioni e una quota dell’8,7%, con una crescita di 1,8 punti percentuali su base annua. Il trend positivo si conferma anche nei primi undici mesi del 2023: la marca raggiunge una quota complessiva dell’11,3%, pari a 180.436 immatricolazioni, con un incremento di 0,4 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, consolidando così il proprio ruolo centrale nel panorama automobilistico nazionale.

FIAT conferma anche il primato del modello più venduto nel Paese: la Pandina Hybrid, che a novembre ha totalizzato 6.832 immatricolazioni. Realizzata nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, continua a essere la city car preferita dagli italiani grazie ai consumi contenuti, alla maneggevolezza in città e a un prezzo competitivo. Il modello è stato recentemente aggiornato con un pacchetto di sistemi di sicurezza più completo, che include riconoscimento dei segnali stradali, mantenimento della corsia, frenata automatica d’emergenza, monitoraggio della stanchezza del conducente e sensori di parcheggio posteriori.

Advertisement

Nei prossimi mesi la Pandina sarà affiancata dalla nuova 500 Hybrid, prodotta a Mirafiori, ampliando l’offerta FIAT nel segmento delle compatte. L’arrivo di questo modello contribuirà a rafforzare ulteriormente la presenza del marchio nel mercato delle city car, consolidandone la leadership in un settore strategico per le esigenze di mobilità urbana.

Fiat consolida anche a novembre la propria leadership nella micromobilità, grazie alla crescita costante di Topolino, che mantiene salda la prima posizione nel mercato dei quadricicli elettrici con una quota superiore al 40%.

Advertisement

La gamma Fiat Professional

Nel settore dei veicoli commerciali, FIAT Professional si conferma il marchio più scelto in Italia nel mese, totalizzando 3.852 immatricolazioni e raggiungendo una quota del 24,3%, in aumento di 2,8 punti percentuali rispetto a un anno fa. Tra i modelli di punta spicca il Fiat Ducato, prodotto nello stabilimento di Atessa in Abruzzo, che si conferma il commerciale più venduto del Paese con 1.614 unità e una quota del 26% nel proprio segmento.

Ottime performance anche per Doblò Van, che continua a rappresentare il riferimento tra i van compatti: con 1.600 immatricolazioni raggiunge una quota del 40%, rafforzando il ruolo chiave di Fiat Professional nel mercato dei veicoli da lavoro.