Ferrari 12Cilindri contro Lamborghini Revuelto e Aston Martin Vanquish | Video

Le sportive di alta gamma si elevano al trono del sogno automobilistico. Modelli come la Ferrari 12Cilindri, la Lamborghini Revuelto e l’Aston Martin Vanquish sono come dei vulcani che eruttano emozioni della miglior specie, regalate a chi le guida e a chi le osserva. Qui vanno in crisi le teorie di quei filosofi di piazza (Socrate escluso) che si ostinano a dipingere i mezzi a quattro ruote come dei semplici strumenti di locomozione, intercambiabili fra loro. A volte è l’invidia a far parlare certe persone, che hanno una inspiegabile tendenza a svilire l’arte, la tecnologia e la magia delle opere a motore (endotermico ovviamente).

Gli specialisti di Top Gear, nel loro video più recente, hanno messo a confronto le tre vetture prima menzionate, nell’Autodromo Internazionale dell’Algarve, in Portogallo. L’occasione è stata offerta dal test per definire la “Performance Car of the Year”. Avendo a disposizione tre supercar da sogno come la Ferrari 12Cilindri, la Lamborghini Revuelto e l’Aston Martin Vanquish, gli autori di quel canale non potevano che partorire un video eccezionale.

Con queste velocissime creature hanno deciso di incidere sull’asfalto le note della potenza, col pennello degli pneumatici. Un fatto naturale, conoscendoli. Le scenografiche riprese sono state condite da 3 drag race e da un po’ di traversi. Protagoniste, alcune delle migliori auto col motore V12 dell’era moderna. Scopriamole più di vicino, partendo da quella più affine al nostro pubblico: la Ferrari 12Cilindri.

Questa vettura dona continuità alla storica famiglia delle “rosse” coi buoi davanti al carro. L’unità propulsiva è disposta infatti anteriormente, in posizione arretrata. Si tratta di un capolavoro ingegneristico, ma la carrozzeria che accoglie cotanto cuore non mette tutti d’accordo. Lo stile è la sua parte debole, specie nello specchio di coda, dove il suo linguaggio fatica a trovare consenso nell’apparato emotivo e negli occhi della gente. Diverso il discorso per il frontale, ma soprattutto per il profilo laterale. Quest’ultimo è davvero riuscito. Profuma di classe, ma ha la giusta dose di muscoli.

Per evitare di focalizzare l’attenzione su un tema spinoso come quello estetico, spostiamo il nostro sguardo sul resto, che produce una sintonia globale. Il più grande tesoro è il suo motore V12 aspirato da 6.5 litri di cilindrata, che mette sul piatto 830 cavalli di potenza massima, a 9.250 giri al minuto, con un picco di coppia di 678 Nm, a 7.250 giri al minuto, su un peso di 1560 chilogrammi. Come riferito in un’altra circostanza, l’80% della coppia è già disponibile a 2.500 giri al minuto. Incredibile l’elasticità di questo cuore, ma ancora più esaltante è l’allungo.

I tecnici della Ferrari hanno fatto un lavoro straordinario sull’unità propulsiva, che merita elogi a non finire, sound compreso. Impossibile non farsi travolgere emotivamente da un simile vulcano energetico, che erutta vigore da tutti i pori, per regalare scariche di adrenalina a dir poco inebrianti. La sua energia giunge al suolo con grande efficienza, grazie anche alla trasmissione a doppia frizione (DCT) a 8 marce. Il quadro prestazionale è degno del lignaggio.

La 12Cilindri accelera da 0 a 100 km/h in 2.9 secondi, da 0 a 200 km/h in meno di 7.9 secondi e tocca una punta velocistica di oltre 340 km/h. Il tutto con un equilibrio, un piacere di guida e un comfort sorprendenti. Se non avesse uno stile così controverso, sarebbe un trionfo di lodi, ma qualche difetto, forse, ci voleva. Così avranno pensato gli uomini di Maranello. Le geografie espressive della parte posteriore della carrozzeria sono state configurare in tal modo per questa ragione? Difficile dirlo, ma mi è venuto di pensarlo.

Tornando alla sfida organizzata da quelli di Top Gear, insieme alla Ferrari, sul nastro di partenza, c’è la Lamborghini Revuelto, ammiraglia del “toro”. Il look è molto più esotico di quello della rivale del “cavallino rampante” e cattura maggiormente gli sguardi, anche a costo di una minore eleganza. Cuore pulsante del modello è un motore V12 aspirato, coniugato a tre unità elettriche, per una potenza di sistema nell’ordine dei 1.015 cavalli, con un picco di coppia di 1.062 Nm, su un peso di 1.772 chilogrammi.

I numeri energetici sono impressionanti, come il livello di grip in accelerazione, regalato dalle quattro ruote motrici. Buona la capacità del cambio doppia frizione a otto rapporti di assolvere con coerenza il suo compito. La “belva” ibrida plug-in della casa di Sant’Agata Bolognese sfodera la sua grinta con note di scarico molto coinvolgenti. Questa supersportiva, in termici energetici e filosofici, andrebbe confrontata con la 849 Testarossa, ma quella non ha un motore a 12 cilindri, che è invece il fil rouge del confronto odierno. Ecco perché la Revuelto è coerente con il video.

La vettura del “toro”, fra i suoi plus, vanta un nuovo concept di telaio in fibra di carbonio. Molto curata la veste aerodinamica. Di riferimento il quadro prestazionale, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 2.5 secondi e da 0 a 200 km/h in meno di 7 secondi. La punta velocistica si spinge oltre la soglia dei 350 km/h. Ultima protagonista del match odierno, insieme alla Ferrari e alla Lamborghini, è l’Aston Martin Vanquish, nelle cui vene scorre sangue inglese.

Anche in questo caso siamo al cospetto di un’auto di alto lignaggio, coi buoi davanti al carro, come sulla rivale di Maranello. La forza dinamica della GT d’oltremanica giunge da un motore V12 biturbo da 5.2 litri di cilindrata, in grado di sviluppare una potenza massima di 835 cavalli, con un picco di coppia di 1.000 Nm. Le metriche sono di assoluto rilievo, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3.3 secondi e da 0 a 200 km/h in 9 secondi. La Vanquish può spingersi fino ai 345 km/h di punta velocistica. Adesso, però, lasciamo parlare il video. Buona visione!

Fonte | TopGear