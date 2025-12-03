Stellantis Vigo: 2025 anno record, saranno prodotte oltre 600.000 auto

La fabbrica Stellantis Vigo in Spagna, si prepara a festeggiare un risultato straordinario: entro la fine del 2025 lo stabilimento raggiungerà le 600.000 auto prodotte, un record assoluto nella storia del sito. Questo traguardo mette in evidenza la grande capacità produttiva e flessibilità dell’impianto. Questa fabbrica da sola è capace di produrre quasi il doppio delle auto che vengono prodotte in tutti gli stabilimenti italiani e lo stesso numero di quelle prodotte in tutta la Francia. Lo stabilimento Stellantis di Vigo aveva prodotto quasi 420.000 auto a settembre, con un aumento del 9% rispetto allo stesso periodo del 2024. Tutte le indicazioni suggeriscono però che potrebbe raggiungere le 600.000 unità entro la fine del 2025.

Nuovo record produttivo per Stellantis Vigo nel 2025: oltre 600.000 auto entro fine anno

Ogni giorno, lo stabilimento sforna circa 2.200 veicoli, tra auto passeggeri, veicoli commerciali e modelli elettrici o ibridi. Questa flessibilità produttiva ha permesso a Stellantis Vigo di adattarsi rapidamente alle nuove richieste del mercato e di giocare un ruolo chiave nella transizione verso la mobilità sostenibile.

Il successo di Stellantis Vigo è frutto di una crescita costante: nel 2023 la fabbrica aveva già superato le 531.000 unità prodotte, con un aumento del 31,5% rispetto all’anno precedente. L’incremento è stato sostenuto dalla domanda di veicoli elettrici e ibridi, ma anche da una gestione efficiente della produzione, che ha consentito di mantenere standard elevati di qualità.

La forte risposta del mercato ai suoi veicoli – il SUV del 2008 e i furgoni – è alla base di questi dati positivi, sebbene si preveda un cambiamento della situazione nel 2026, considerato un anno di transizione prima dell’arrivo del nuovo modello che sostituirà il SUV e dell’installazione della

nuova piattaforma a esso assegnata.

Oltre ai numeri, Stellantis Vigo rappresenta un vero e proprio motore economico per la regione. Lo stabilimento di Stellantis dà lavoro a migliaia di persone e sostiene un intero indotto di fornitori e subfornitori locali, rafforzando il ruolo dell’industria automobilistica spagnola ed europea. La capacità di produrre sia auto tradizionali che veicoli elettrici rende la fabbrica un esempio di innovazione e adattabilità.

Raggiungere le 600.000 unità non è solo un dato statistico: è la conferma della resilienza e della competitività dello stabilimento Stellantis Vigo, capace di coniugare quantità, qualità e tecnologia. Lo stabilimento si conferma così un pilastro strategico per il gruppo automobilistico guidato dal CEO Antonio Filosa, pronto a guidare il marchio verso il futuro della mobilità europea, sempre più elettrica e sostenibile.