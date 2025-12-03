Citroën conferma il proprio trend positivo sul mercato italiano

Citroën chiude gli undici mesi del 2025 con un risultato che consolida la sua crescita nel panorama automobilistico italiano. Secondo l’elaborazione di Dataforce, la Casa francese raggiunge una quota di mercato del 3,8 per cento, evidenziando un incremento significativo sul canale privati: +0,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024. Un dato che riflette in modo chiaro la crescente fiducia dei consumatori italiani, confermata dall’exploit registrato a novembre, quando i clienti privati che hanno scelto Citroën sono aumentati dell’89 per cento rispetto a un anno prima.

Citroën continua a crescere in Italia: la quota dei primi undici mesi è del 3,8%

Al centro di questo successo c’è Nuova Citroën C3, autentica protagonista del segmento B. Il modello continua a dominare il mercato: è infatti l’auto a benzina più venduta in Italia sia nel mese di novembre sia nel cumulato annuo, e si conferma anche come la vettura 100 per cento elettrica più acquistata nel proprio segmento nei primi undici mesi del 2025. Un doppio primato che testimonia l’appeal trasversale della vettura e la capacità del marchio di coniugare stile, efficienza e accessibilità.

In questa direzione si inserisce anche il debutto della Nuova ëC3 “Urban Range”, ulteriore passo verso la democratizzazione della mobilità elettrica. Grazie al voucher scaricabile dalla piattaforma del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il modello sarà disponibile a un prezzo di 6.900 euro, rendendo l’elettrico una scelta alla portata di un pubblico sempre più ampio.

Accanto alla C3, cresce anche il nuovo SUV C3 Aircross, che a novembre guadagna +0,5 per cento di segment share rispetto a ottobre, confermando il dinamismo dell’offerta Citroën nel segmento B. A completare la gamma arriva il Nuovo SUV C5 Aircross, già protagonista del recente porte aperte del 15 e 16 novembre e ora esposto al pubblico in Piazza Burri, nel cuore di Milano CityLife, fino all’8 dicembre. L’iniziativa rientra nell’evento organizzato dal mensile Auto per presentare le sette finaliste del premio internazionale The Car of The Year.

Citroën vanta una storia importante in questa competizione: dal podio ottenuto lo scorso anno da Nuova C3/ëC3, passando per la C4 finalista nel 2021, fino ai trionfi storici di XM, CX e GS. Oggi il testimone passa al Nuovo SUV C5 Aircross, che porta avanti una tradizione fatta di innovazione, comfort e audacia.