Alfa Romeo apre gli ordini per la Junior MY26 anche in Svizzera

Alfa Romeo ha aperto gli ordini della Junior 2026 anche in Svizzera, ampliando la disponibilità della sua compatta sportiva che ha già superato le 60.000 prenotazioni a livello globale. La gamma si evolve con un’offerta più ricca e modulare, pensata per permettere ai clienti di configurare l’auto secondo gusti ed esigenze diverse, puntando su sportività, eleganza o contenuti tecnologici avanzati. Tra le novità spicca la versione Sprint, aggiornata con elementi distintivi come il kit estetico nero lucido, i vetri oscurati, nuovi tappetini, illuminazione ambientale RGB e un sistema di navigazione dotato di riconoscimento della segnaletica, per un’esperienza di guida più completa e personalizzata.

La versione Ti è rivolta a chi apprezza i dettagli raffinati. Offre sedili di alta qualità riscaldabili e regolabili elettricamente, volante in pelle, Cargo Flex Kit per la massima versatilità del bagagliaio, pedaliera in alluminio e battitacco sportivi. Per chi desidera sfruttare al massimo lo spirito dinamico della Junior, il pacchetto Sport arricchisce la vettura con sedili Sabelt rivestiti in Alcantara, volante e inserti interni nello stesso materiale, pedaliera e battitacco in alluminio, un design esterno con elementi ispirati al mondo del motorsport e palette del cambio aggiuntive al volante per le versioni ibride Sport Speciale.

L’offerta interdisciplinare è completata dal Tech Pack (novità a CHF 2.500), disponibile per tutti gli allestimenti, che combina il meglio della tecnologia Alfa Romeo: fari Matrix LED, sistemi di guida autonoma di Livello 2, portellone posteriore elettrico con apertura a mani libere, telecamera posteriore a 180 gradi, sensori di parcheggio anteriori/posteriori/laterali (360 gradi) e accesso senza chiave. Inoltre, il Tech Pack arricchisce l’esperienza di guida con funzionalità di comfort aggiuntive come un caricabatterie wireless per smartphone, specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e riscaldabili con monitoraggio dell’angolo cieco e illuminazione di benvenuto, uno specchietto retrovisore interno fotocromatico e un sistema audio a 6 altoparlanti con porte USB, disponibile anche per i passeggeri posteriori.

Con il MY26, la Junior si conferma il modello con la più ampia gamma di motorizzazioni nel segmento premium, che include un’opzione 100% elettrica (Junior Elettrica da CHF 36.990), un ibrido a trazione anteriore (ora da CHF 30.990) e le versioni ibride Q4 a trazione integrale. La Junior Ibrida Q4 (da CHF 34.490) è ora disponibile anche nell’allestimento Sprint, più accessibile. Questa versione include cerchi Fori da 18 pollici, fari full LED, sedili in tessuto con motivo Biscione, volante in Techno-pelle, cruise control adattivo e sensori di parcheggio posteriori. Gli allestimenti più avanzati rimangono disponibili nell’allestimento Ti e nei pacchetti Tech e Sport (novità a CHF 2.500), che consentono al cliente di configurare la propria auto in base alle proprie esigenze e preferenze.

Il design della Junior MY26 è ulteriormente impreziosito da un’ampia gamma di cerchi, con dimensioni da 17 a 20 pollici. I clienti possono scegliere tra Turbina 17”, Petali 18”, Fori 18” e Venti 20”, riservati alla versione Veloce Elettrica (ora a partire da CHF 43.990), garantendo così che l’Alfa Romeo Junior rifletta anche sotto questo aspetto il diverso carattere del modello.

Con la nuova Junior Sport Speciale MY26, Alfa Romeo rinnova la sua tradizione di serie speciali che coniugano eleganza, sportività e tecnologia all’avanguardia. Dopo il successo della versione Intensa, la Junior Sport Speciale diventa la protagonista della gamma 2026, esprimendo al meglio il carattere dinamico della compatta sportiva del Biscione e arricchendolo con nuovi dettagli stilistici e materiali di alta qualità.

La nuova Junior Sport Speciale è stata progettata per chi desidera un’auto compatta dal carattere autenticamente sportivo, ma posizionata a un prezzo accessibile. Il design esterno è sorprendente, con un body kit nero lucido completato da inserti argento su minigonne e paraurti, skid plate specifici con finiture esclusive, cerchi in lega “Fori” da 18 pollici con finitura bicolore Matt Miron Diamond Cut e l’esclusivo emblema “Sport Speciale”, che ne sottolinea l’esclusività. I ​​vetri posteriori oscurati e il tetto bicolore opzionale, disponibile in tutti i colori della palette, completano una silhouette inconfondibilmente Alfa Romeo.

All’interno, la cura artigianale e la meticolosa attenzione ai dettagli creano un’atmosfera raffinata. I sedili riscaldabili e regolabili elettricamente presentano il caratteristico rivestimento in Alcantara traforata con inserti chiari negli schienali e dettagli “ghiaccio” sui sedili anteriori. Lo stesso materiale riveste la plancia, la consolle centrale e i pannelli porta, mentre il volante, che abbina pelle e Alcantara con cuciture a contrasto, offre la sensazione tattile tipica dell’esperienza di guida sportiva Alfa Romeo. Le cuciture illuminate e il logo sulla plancia, la pedaliera e i battitacco in alluminio e l’illuminazione ambientale contribuiscono a creare un’atmosfera esclusiva.

La Junior Sport Speciale può essere ulteriormente arricchita con il Pacchetto Tech. Dall’autonomia di Livello 2 con cruise control adattivo, gestione del traffico e mantenimento della corsia ai fari Matrix LED e al sistema di navigazione con TSI integrato – di serie nella versione Q4 – ogni dettaglio è stato progettato per migliorare l’esperienza di guida e ottimizzare la sicurezza. Include inoltre una telecamera posteriore a 180°, sensori di parcheggio a 360°, apertura del portellone posteriore senza mani, ricarica wireless per smartphone, specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente con rilevamento dell’angolo cieco, specchietto retrovisore elettrocromico e un impianto audio con sei altoparlanti e porte USB anteriori e posteriori.

L’equipaggiamento è completato dal Cargo Flex Kit per una migliore organizzazione del vano bagagli, mentre il tetto panoramico e il parabrezza riscaldabile sono disponibili come optional. La gamma motori della Sport Speciale comprende un ibrido a trazione anteriore da 145 CV, un ibrido Q4 da 145 CV con trazione integrale e una versione BEV 100% elettrica da 156 CV dotata di caricabatterie di bordo in grado di erogare fino a 11 kW. Le palette del cambio al volante sono di serie sulle versioni ibride. La nuova Alfa Romeo Junior Sport Speciale è quindi un modello dal carattere distintivo, che rafforza l’identità sportiva e premium del marchio.

Con il lancio del programma ordini MY26, Alfa Romeo Junior rafforza ulteriormente la sua presenza nel segmento delle sportive compatte premium. La struttura della nuova gamma di modelli è ora ancora più chiara, basata su pacchetti completi, e continua a offrire la più ampia gamma di motori sul mercato, sottolineando l’ambizione del marchio di soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più numeroso ed esigente.