RAM 1500 vince il premio per il valore di rivendita più alto

Poco dopo aver completato il suo primo anno di commercializzazione in Brasile, il nuovo Ram 1500 ha conquistato un importante riconoscimento nel settore automobilistico, ottenendo il prestigioso premio “Highest Resale Value Seal” assegnato dall’agenzia AutoInforme. Questo risultato conferma la solidità del progetto e il valore percepito del modello sul mercato, grazie alla combinazione di prestazioni, qualità costruttiva e affidabilità complessiva. Il pick-up, equipaggiato con il potente motore biturbo Hurricane 6 da 426 CV e 635 Nm di coppia (64,8 kgfm), si è imposto come vincitore nella categoria dei grandi pick-up a combustione interna, dimostrando la propria capacità di mantenere un’elevata quotazione nel tempo. Un traguardo che rafforza ulteriormente la reputazione del marchio Ram tra gli appassionati e i professionisti.

Advertisement

Ram 1500 con motore biturbo Hurricane 6 da 426 CV ha registrato il valore più alto dopo un anno di utilizzo nel suo segmento

Il nuovo Ram 1500, grazie alle prestazioni del suo motore, è il pick-up full-size a benzina più potente e veloce del suo segmento, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,3 secondi. Oltre alla potenza, il modello si distingue anche per la tecnologia di bordo, in particolare le esclusive sospensioni pneumatiche con cinque livelli di regolazione, l’unico pick-up sul mercato a offrire questa tecnologia.

Ma la tecnologia del nuovo Ram 1500 non si limita alle sospensioni del modello: gli interni sono dotati di un quadro strumenti digitale personalizzabile da 12,3″, un centro multimediale da 14,5″ con Apple CarPlay e Android Auto wireless, un head-up display da 10″ e uno specchietto retrovisore digitale.

Advertisement

Per offrire ancora più comfort e praticità agli occupanti, il nuovo Ram 1500 è dotato di un sistema di cancellazione attiva del rumore, che consente di godere appieno della qualità dell’impianto audio Harman Kardon con 19 altoparlanti e 900 watt di potenza.

La combinazione di così tante qualità ha portato il nuovo Ram 1500 a conquistare i consumatori e a posizionare il modello come il più apprezzato nella categoria dei grandi pick-up con motore a combustione interna nei premi dell’agenzia AutoInforme, guadagnando un altro titolo per l’unico marchio di pick-up premium ed esclusivo in Brasile.