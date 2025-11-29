Nuova Fiat 124 Coupé: con motore Ferrari V8 sarebbe davvero pazzesca

Nelle ultime ore sui social sta circolando un render che ha acceso la fantasia degli appassionati: si tratta di una creazione digitale realizzata da Angelo Berardino e pubblicata su LinkedIn, capace di riportare al centro della scena un’icona italiana reinterpretata con audacia. Una visione sorprendente, che immagina una futura, ipotetica nuova Fiat 124 Coupé animata da un cuore decisamente controcorrente: un V8 Ferrari, simbolo di potenza, tradizione e passione meccanica.

Advertisement

La visionaria nuova Fiat 124 Coupé con motore V8 Ferrari: una provocazione firmata Angelo Berardino

In un momento storico in cui l’industria automobilistica corre verso l’elettrificazione, questo concept della nuova Fiat 124 Coupè con cuore Ferrari sottolinea quanto l’emozione della guida, il rombo di un motore e l’eredità tecnica possano ancora trovare spazio nel dibattito. Il messaggio è chiaro: l’innovazione non cancella le radici, ma può reinterpretarle in chiave moderna, mantenendo vivo quel patrimonio culturale fatto di sound, vibrazioni e personalità.

Il render immaginato da Berardino è un vero e proprio tributo al passato ma anche una provocazione al futuro. E non è un caso che il motore V8, dato da molti per spacciato di fronte alle normative e alla transizione ecologica, stia vivendo una fase di rinnovato interesse. Diverse case automobilistiche, infatti, continuano a investire in questa architettura. Toyota ha confermato lo sviluppo di un V8 biturbo ibrido per la prossima supercar GR, mentre Mercedes-AMG sta lavorando su nuovi otto cilindri e la casa madre Mercedes-Benz mantiene vivo persino il leggendario V12. Anche BMW ha annunciato aggiornamenti al suo V8 per garantirne la sopravvivenza nel medio termine, così come Porsche, attraverso il Gruppo Volkswagen, ha intenzione di mantenere i propri V8 oltre il 2030.

Advertisement

In questo contesto, la visione di una nuova Fiat 124 Coupé diventa il simbolo di un desiderio mai sopito: quello di un’auto che non solo si guida, ma si ascolta, si vive e soprattutto ruggisce. Perché, nonostante tutto, il V8 non è ancora pronto a uscire di scena. Speriamo che una simile ipotesi virtuale finisca per illuminare le menti di chi è chiamato nei prossimi anni a realizzare vetture di questo tipo che possano ancora far sognare gli appassionati e gli automobilisti di tutto il mondo.