La nuova Alfa Romeo Tonale è per la prima volta sulle strade tedesche: aperti gli ordini anche per il diesel

Il lancio sul mercato tedesco della nuova Alfa Romeo Tonale è entrato nella sua fase successiva. Mentre la nuova versione del SUV compatto di Alfa Romeo è in fase di test drive iniziale sulle strade tedesche, i concessionari hanno ora aperto gli ordini per la terza variante di propulsione. Oltre ai modelli ibrido plug-in e ibrido, è ora possibile ordinare anche l’Alfa Romeo Tonale Diesel. È disponibile anche l’edizione speciale di lancio, la Tonale Sport Speciale, eccezionalmente ben equipaggiata.

“La nuova Alfa Romeo Tonale è prossima al lancio sul mercato tedesco. Essendo uno dei pochi modelli in questo segmento, il nostro SUV compatto sportivo offre la possibilità di scegliere tra tre motorizzazioni: l’Alfa Romeo Tonale Diesel, particolarmente efficiente, con il suo moderno motore a combustione, la Tonale Ibrida con tecnologia ibrida e l’Alfa Romeo Tonale Plug-in. Questo garantisce che tutti i modelli della gamma possano trovare il motore perfetto per soddisfare le proprie esigenze individuali.” ha dichiarato Christine Schulze Tergeist, Amministratore Delegato Stellantis Premium Brands Germania.

La nuova Alfa Romeo Tonale Diesel eroga 96 kW (130 CV) da un motore turbo a quattro cilindri da 1,6 litri, azionato dalle ruote anteriori. Grazie alla geometria variabile elettronicamente della turbina (VTG), il turbocompressore risponde in modo particolarmente rapido. La coppia massima di 320 Nm garantisce un’accelerazione brillante già a partire da 1.500 giri/min. Il sistema di iniezione diretta common-rail MultiJet 2 è estremamente efficiente nei consumi, con un consumo medio compreso tra 5,3 e 5,5 litri ogni 100 km. Questo rende la Tonale Diesel particolarmente adatta alla guida a lunga percorrenza.

Il cambio a doppia frizione a sei rapporti, la carreggiata allargata e il sistema di controllo della dinamica di guida Alfa DNA di serie contribuiscono alle prestazioni sportive in curva della nuova Alfa Romeo Tonale Diesel. La velocità massima è di 194 km/h.

In concomitanza con il lancio sul mercato, la Tonale Diesel Sport Speciale Launch Edition sarà offerta a partire da 51.300 euro. Le dotazioni di serie di questa edizione speciale includono cerchi in lega da 20 pollici, sospensioni attive Alfa con controllo elettronico degli ammortizzatori, impianto Hi-Fi Harman Kardon, fari full LED Matrix, rivestimenti dei sedili in una combinazione di Alcantara nera e pelle sintetica bianca e un sistema di assistenza al parcheggio che consente al SUV del biscione di parcheggiare in modo semi-autonomo sia in posizione parallela che perpendicolare.