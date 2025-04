Vendite record per Leapmotor C10 in Cina

Leapmotor è entusiasta di annunciare le sue eccezionali performance di vendita per marzo 2025, che segnano una pietra miliare significativa nella traiettoria di crescita dell’azienda . Le vendite totali su tutte le linee di auto hanno raggiunto un impressionante numero di 37.095 unità (+154% rispetto a marzo 2024) , dimostrando la crescente popolarità del marchio e la sua presenza sul mercato. La Leapmotor C10 ha avuto prestazioni eccezionali.

Solo a marzo, Leapmotor C10 ha raggiunto consegne record di 12.000 unità in Cina

Solo a marzo, la C10 ha raggiunto consegne record di 12.000 unità, contribuendo a un totale cumulativo di 100.000 unità dal suo lancio. Questo risultato straordinario sottolinea l’attrattiva della C10 e la forte domanda di veicoli innovativi, affidabili e convenienti.

“Siamo incredibilmente orgogliosi del successo della Leapmotor C10”, ha affermato Zhu Jiangming, CEO di Leapmotor. “Raggiungere 100.000 consegne cumulative è una prova del nostro impegno nel fornire veicoli desiderabili e di alta qualità per tutti i conducenti. Il record di 12.000 unità consegnate a marzo evidenzia la crescente fiducia ed entusiasmo che i nostri clienti hanno per la C10”.

La Leapmotor C10 e la versione Extended-Range EV si distinguono nel mercato per una serie di caratteristiche tecnologiche all’avanguardia. Il modello C10 è dotato di un avanzato sistema di sicurezza, che include 12 sensori ad alta precisione e 17 funzioni di sicurezza, come il cruise control adattivo, la frenata di emergenza autonoma e l’avviso di sonnolenza del conducente.

La versione Extended-Range EV (REEV) si avvale di un motore da 1,5 litri e una batteria da 28,4 kWh, che le consente di raggiungere un’autonomia complessiva di oltre 970 km. Questo sistema ibrido permette di utilizzare principalmente la trazione elettrica, con il motore a combustione che si attiva solo per ricaricare la batteria quando necessario. Inoltre, i conducenti possono scegliere tra quattro modalità energetiche, ottimizzando così le prestazioni in base alle condizioni di guida.

La ricarica rapida è un altro punto forte della C10 REEV, che può recuperare il 50% dell’autonomia elettrica in soli 18 minuti. Non mancano le comodità, con un infotainment avanzato, uno schermo touchscreen da 14,6 pollici e un display digitale da 10,25 pollici per il conducente, oltre a un’esperienza di guida lussuosa grazie al tetto panoramico, sedili riscaldati e ventilati, e un sistema audio surround a 12 altoparlanti. Leapmotor continua a concentrarsi sull’innovazione e sulla soddisfazione del cliente, garantendo che ogni veicolo soddisfi i più elevati standard di qualità e prestazioni.