DS N°8 eletta “Auto verde dell’Anno” al Moto Grand Prix Auto Moto 2025

La DS N°8 ha vinto il Gran Premio d’Oro per l’Auto “Green” dell’Anno durante la cerimonia del Gran Premio Auto Moto 2025. Questo premio premia le qualità della DS N°8, il modello di punta 100% elettrico di DS Automobiles. La DS N°8 è stata selezionata da una giuria di giornalisti esperti della redazione di Auto Moto. “Orgoglioso e onorato dell’Auto Moto Grand Prix de la Voiture Verte assegnato al DS N°8: “Game Changer” 100% elettrica con un’autonomia di 750 km, ovvero più di 500 km a 130 km/h in autostrada e DS Active Scan Ssuspension che rendono la DS N°8 un punto di riferimento in termini di comfort”, ha dichiarato Xavier Peugeot, Direttore Generale di DS Automobiles.

La DS N°8, 100% elettrica, è il primo modello DS Automobiles a vincere questo prestigioso premio

La DS N°8 si distingue per un’autonomia eccezionale, grazie alla batteria da 97,2 kWh che permette di percorrere fino a 750 km nel ciclo WLTP e oltre 500 km in autostrada senza ricarica, confermando l’affidabilità anche in condizioni reali. Il suo design aerodinamico, con un coefficiente di resistenza di 0,24, esalta l’eleganza della silhouette da SUV coupé, arricchita dalla griglia DS LuminaScreen retroilluminata e dalle opzioni di verniciatura bicolore. Prodotta in Europa, tra Francia e Italia, la DS N°8 unisce stile e tecnologia con interni haute couture impreziositi da dettagli come il guilloché Clou de Paris e le cuciture Point Perle, sedili massaggianti e il sistema DS Neckwarmer, mentre le sospensioni DS Active Scan Suspension e l’impianto hi-fi Electra 3D garantiscono comfort e immersione sonora. La guida è potente ma serena, con fino a 350 CV, accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi e livelli di frenata rigenerativa, completata da connettività avanzata con DS IRIS e ChatGPT.

La DS N°8 offre un accesso immediato alle notizie di attualità direttamente dall’interfaccia di bordo grazie alla funzione “Notizie recenti”, garantendo un’esperienza connessa e sempre aggiornata. Tra le innovazioni tecnologiche, spicca Plug and Charge, un sistema di ricarica completamente automatizzato che elimina la necessità di carte, app o credenziali: basta collegare il cavo alla stazione e la vettura si ricarica in totale autonomia.

La sicurezza e la tranquillità alla guida sono garantite da DS DRIVE ASSIST 2.0, sistema semi-autonomo di seconda generazione, e da DS NIGHT VISION, che rileva pedoni, ciclisti e animali anche al buio. I fari DS PIXEL LED VISION adattano automaticamente il fascio luminoso all’ambiente circostante, mentre DS ATTENTION DRIVER MONITORING controlla lo stato di attenzione del conducente, prevenendo stanchezza e distrazioni.

La DS N°8 si conferma un modello di punta del marchio, combinando design distintivo, comfort di alta classe e tecnologia avanzata. L’efficienza, l’innovazione e il prezzo competitivo ne fanno una scelta di riferimento nel segmento premium, offrendo un’esperienza di guida unica e sicura.