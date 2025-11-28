Alfa Romeo 156, Lancia Delta e Fiat Punto continuano ad essere immatricolate anche nel 2025

Il fenomeno delle auto zombie resta un mistero. Ci si chiede spesso come mai modelli fuori produzione da anni e talvolta da decenni finiscano nelle immatricolazioni è ancora poco chiaro. Tuttavia, queste vetture permettono di rivivere epoche automobilistiche ormai passate, regalando un tuffo nel passato agli appassionati. Tra le immatricolazioni più curiose quelle di Alfa Romeo 156, Lancia Delta e Fiat Punto. Secondo alcuni è assai probabile che si tratti di reimmatricolazioni.

Advertisement

Ottobre 2025: tra le auto zombie vendute anche Alfa Romeo 156, Fiat Punto e Lancia Delta

Partendo da Alfa Romeo, il mese scorso ha visto qualche sorpresa: sono state immatricolate ben due Giulietta, un modello amatissimo che recentemente è stato anche ipotizzato su base nuova Tonale, sebbene per ora non vi siano piani concreti per il futuro del segmento C del Biscione. Non mancano poi gli esemplari storici come l’Alfa Romeo 156, uscita di produzione 20 anni fa, e la MiTo, la compatta di Arese che ha conquistato il cuore dei fan.

Anche Fiat non è mancata nella lista delle auto zombie: a ottobre sono state acquistate 9 Brava, 4 Punto e Grande Punto, due 500X, una 500L e persino una Seicento, prodotta tra il 1998 e il 2010, ormai uscita dalle fabbriche da 15 anni.

Advertisement

Infine, segnaliamo la Lancia Delta, altro modello storico che ha trovato un nuovo proprietario. Al di là del motivo per cui queste auto compaiono nell’elenco delle nuove immatricolazioni, è affascinante pensare che qualcuno le abbia comprate, nonostante la tecnologia e la meccanica superata. Sarebbe incredibile poter incontrare un proprietario di auto zombie e ascoltare la storia dietro questa scelta: un vero viaggio tra passato e presente dell’automobile europea. Alfa Romeo 156, Fiat Punto e Lancia Delta sono tre auto molto amate che in tanti sperano di rivedere in futuro sul mercato. Al momento però l’ipotesi soprattutto per le prime due pare essere piuttosto remota.