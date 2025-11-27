Il team Peugeot TotalEnergies conferma la sua formazione di piloti per il 2026

Dopo l’ultima gara del Campionato del Mondo Endurance FIA ​​2025 e i test per debuttanti in Bahrain a inizio novembre, il team Peugeot TotalEnergies ha confermato la sua formazione di piloti per la stagione FIA ​​WEC 2026. Il pilota britannico Paul Di Resta (39) e il francese Loïc Duval (43), i piloti più esperti del team PEUGEOT TotalEnergies con 26 partenze ciascuno, disputeranno entrambi la loro quarta stagione completa nel FIA WEC. Il team Peugeot TotalEnergies farà affidamento anche sui suoi giovani talenti, il danese Malthe Jakobsen (22) e il francese Théo Pourchaire (22), che hanno entrambi dimostrato il loro enorme potenziale nel loro anno da esordiente con il team Lion nel 2025.

Il pilota belga Stoffel Vandoorne (33) torna nel team Peugeot TotalEnergies e dimostrerà ancora una volta la sua competenza e le sue prestazioni. Anche il neozelandese Nick Cassidy (31) porta con sé queste qualità, come ha dimostrato durante i suoi due test drive al volante della PEUGEOT 9X8. Durante il test in Bahrain, ha fatto segnare il secondo miglior tempo della giornata.

Questi sei piloti a tempo pieno saranno supportati da due collaudatori e piloti di sviluppo: Jean-Éric Vergne (35) e Alex Quinn (24). Quinn ha familiarizzato con la Peugeot 9X8 durante il test per esordienti in Bahrain all’inizio di questo mese. Il team Peugeot TotalEnergies annuncerà la formazione completa dei piloti per le vetture #93 e #94 per il Campionato del Mondo Endurance FIA ​​2026 all’inizio del prossimo anno.

Olivier Jansonnie, Direttore Tecnico di Peugeot Sport: “Per tutta la stagione 2026, confermiamo una formazione solida ed equilibrata di sei piloti, che unisce gioventù ed esperienza. Loïc e Paul, che sono con noi fin dall’inizio del programma, rimangono i nostri pilastri: la loro competenza e il loro impegno continueranno a svolgere un ruolo chiave per il nostro successo. Diamo anche il benvenuto a Nick, che farà il suo debutto nel FIA WEC nel 2026 e ha già dimostrato prestazioni impressionanti in altri campionati, così come a Stoffel, che conosce molto bene il team. Il loro talento e la loro esperienza saranno preziosi”.

“Malthe continua a mostrare un grande potenziale dopo una prima stagione molto positiva con noi, e Théo ha impressionato alla sua prima gara in Bahrain. Entrambi rappresentano la qualità dei giovani talenti del nostro programma. Siamo anche lieti di dare il benvenuto ad Alex, che ha dimostrato sia le sue prestazioni che la sua motivazione a crescere ai massimi livelli durante i test per esordienti in Bahrain. Sarà supportato nel suo ruolo di pilota di sviluppo da Jean-Éric, che abbiamo già confermato per il 2026.”

Alex Quinn, Pilota Collaudatore e di Sviluppo: “Sono molto felice di entrare a far parte della famiglia Peugeot come collaudatore e pilota di sviluppo. Spero che questo sia l’inizio di una lunga collaborazione. Il mio obiettivo è aiutare il team il più possibile, imparando e migliorando me stesso. Non potrei immaginare un posto migliore per farlo che con il Team Peugeot TotalEnergies. Il 2026 sarà un anno entusiasmante”.