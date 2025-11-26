Nuova Fiat Pandina: il prezzo sarà più basso del previsto, cinesi impazziti

Nuova Fiat Pandina sarà una delle novità che caratterizzeranno nei prossimi anni la gamma di Fiat. Il suo arrivo è previsto entro la fine del decennio, molto probabilmente nel 2028. Lo stabilimento di Pomigliano dovrebbe essere la sua casa come del resto per l’attuale generazione. Di questa auto si è tornato a parlare nelle scorse ore in occasione del via ufficiale alla produzione di Fiat 500 Hybrid presso lo stabilimento di Mirafiori. Il CEO di Fiat Olivier Francois che per l’occasione era a fianco del CEO di Stellantis Antonio Filosa ha accennato a questa futura auto ribanendo l’importanza vitale che avrà per la casa torinese.

Tutti pazzi per la nuova Fiat Pandina made in Italy: i prezzi potrebbero partire da 12 mila euro o forse anche meno

La nuova Fiat Pandina sarà in parole povere la risposta all’Europa che chiedono a gran voce il lancio di E-car prodotte in Europa con prezzi accessibili. Francois si è sbilanciato dicendo che questa vettura nella sua versione completamente elettrica avrà un prezzo inferiore ai 15 mila euro. Insomma si tratta di una notizia importante in quanto il prezzo è forse anche più basso di quanto ci immaginavamo. Tra l’altro la vettura dovrebbe avere anche versioni ibride che ovviamente costeranno ancor di meno. E’ possibile ipotizzare dunque un prezzo di partenza intorno ai 12 mila euro per la futura versione entry level della Pandina. Questo al netto di incentivi, promozioni e offerte varie. Dunque si tratta di un prezzo davvero molto ma molto interessante che confermerà questa auto al vertice del segmento A rendendola degna erede dell’attuale Panda.

Speriamo che almeno stavolta Stellantis non decida di lanciare prima una vettura di Citroen come fatto con la Grande Panda e con le future Grizzly e Fastback. Ricordiamo che la nuova Fiat Pandina come vedete nel render di Avarvarii che vi mostriamo, avrà uno stile molto simile alla Grande Panda di cui rappresenterà una sorta di versione in piccolo ma con molti elementi di design in comune. Ci saranno anche omaggi alla versione originale dei primi anni ’80 e difatti la vettura sarà vagamente retrò. All’interno ci aspettiamo un abitacolo simile a quello della Fiat Grande Panda. Con uno stile così e prezzi molto interessanti sarà difficile per i rivali cinesi ed europei poter fare di meglio.