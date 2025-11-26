Peugeot: Vincent Ricoux è il nuovo CEO in Germania

Vincent Ricoux diventerà amministratore delegato del marchio Peugeot in Germania il 1° gennaio 2026. Assumerà quindi la gestione del marchio all’interno dell’organizzazione Stellantis Germania e riferirà a Florian Huettl, CEO di Opel & Vauxhall e amministratore delegato di Stellantis Germania. Ricoux vanta una pluriennale esperienza nel settore automobilistico. Grazie alla sua competenza in ambito vendite, marketing e sviluppo del marchio, Ricoux rafforzerà ulteriormente la posizione di Peugeot in Germania e guiderà la trasformazione del marchio nell’ambito della strategia Stellantis.

Advertisement

Ricoux rafforzerà ulteriormente la posizione di Peugeot in Germania e guiderà la trasformazione del marchio

“Siamo lieti di aver acquisito Vincent Ricoux, un leader esperto per Peugeot Germania. La sua esperienza internazionale e la sua profonda conoscenza del mercato tedesco costituiscono la base ideale per guidare con successo il marchio Peugeot verso il futuro nell’importante mercato tedesco “, afferma Florian Huettl.

Vincent Ricoux ha intrapreso la sua carriera nel settore automobilistico lavorando per Peugeot, il noto marchio francese del leone, accumulando esperienza in diverse sedi internazionali. Tra i Paesi in cui ha operato figurano i Paesi Bassi, la Cina e la Turchia, dove ha potuto confrontarsi con mercati e culture differenti, sviluppando una solida competenza nel marketing e nella gestione commerciale. Nel 2013, Ricoux ha fatto il suo ingresso nella sede centrale europea di Nissan a Montigny, vicino a Parigi, iniziando con la direzione del marketing per l’Europa centrale e orientale, ruolo che gli ha permesso di approfondire le dinamiche del mercato automobilistico europeo.

Advertisement

Nel 2018, ha assunto la guida del marketing presso il Nissan Center Europe di Brühl, ampliando gradualmente le proprie responsabilità fino a includere la supervisione delle attività commerciali dell’azienda. Grazie a questa progressiva esperienza e alla leadership dimostrata, nel 2022 Vincent Ricoux è stato nominato amministratore delegato di Nissan Center Europe GmbH, consolidando il suo ruolo chiave all’interno della compagnia.