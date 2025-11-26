Abarth sta per tornare ai motori termici: “L’elettrico non va bene per noi”

Abarth sta considerando un ritorno ai motori a benzina con una hot hatch derivata dalla nuova Fiat 500 Hybrid, ha dichiarato il responsabile della divisione europea del marchio ad Autocar. Al momento, la gamma Abarth è composta esclusivamente da modelli elettrici, dopo la sospensione della produzione dei celebri 595 e 695 a benzina nell’agosto 2024. Lo stesso mese è stata ritirata dal mercato anche la Fiat 500 di precedente generazione, su cui si basavano le versioni tradizionali del marchio.

Abarth dice stop al solo elettrico: in arrivo versione pepata della 500 Hybrid

Questa possibile nuova hot hatch rappresenterebbe un ritorno alle origini per Abarth, combinando le prestazioni tipiche del marchio con la tecnologia della nuova 500 Hybrid. Ma il feedback dei clienti sulle Abarth 500e e 600e ha spinto il marchio a riconsiderare la sua strategia: “Il cliente Abarth vuole un motore a combustione non solo per la potenza, ma perché fondamentalmente i clienti Abarth acquistano l’auto e poi la modificano con le proprie mani”, ha affermato Gaetano Thorel. “Su quella elettrica non è possibile, quindi per loro è una limitazione: non possono mettere le mani sul motore e sul carburante, ed è per questo che il club Abarth non è molto soddisfatto di noi”.

In effetti, le vendite di Abarth sono diminuite significativamente da quando ha interrotto la produzione dei modelli a benzina. Thorel ha confermato che la piattaforma modificata della Fiat 500e su cui si basa la nuova Hybrid può, in teoria, supportare una potenza maggiore. Tuttavia, il motore della 500 Hybrid, un tre cilindri aspirato da 1,0 litri che eroga 64 CV, “non è in grado di farlo”, ha affermato Thorel.

Abarth deve dunque affrontare la sfida di rendere più potente il propulsore da 1,0 litri o valutare quale motore trapiantare nella 500 Hybrid, complicata dalla piattaforma pensata per la 500e elettrica, che offre poco spazio e limitazioni di raffreddamento. Nonostante le difficoltà tecniche e di ritorno sull’investimento, Thorel conferma: “ci stiamo provando”, suggerendo che Abarth potrebbe tornare ai motori a combustione accanto agli elettrici.