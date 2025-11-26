Nuova Opel Astra e Astra Sports Tourer: ecco le prime immagini e i primi dettagli

Opel aprirà presto un nuovo capitolo per la vettura. Perché la nuova Opel Astra arriverà presto: più affilata, più tecnica e ancora più accattivante che mai. Opel ha svelato un primo sguardo al futuro del modello presentando il nuovo Vizor, che impreziosirà il modello e si ispira alla straordinaria concept car ad alte prestazioni Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo.

La nuova Opel Astra adotterà elementi caratteristici della concept car Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo

“Per decenni, Astra ha rappresentato ciò che distingue Opel: l’ingegneria tedesca che unisce emozioni a una comprovata praticità e tecnologie all’avanguardia per tutti. Astra è ‘made in Germany’ in tutto e per tutto: progettata, progettata e realizzata a Rüsselsheim. Ora stiamo compiendo un ulteriore grande passo con la nostra bestseller nella classe compatta: la nuova Opel Astra e la nuova Opel Astra Sports Tourer delizieranno i clienti con nuovi dettagli di design ancora più affilati e precisi, oltre a tecnologie innovative. Restate sintonizzati, maggiori dettagli seguiranno a breve”, ha anticipato il CEO di Opel, Florian Huettl.

L‘Opel Vizor ulteriormente sviluppato offre un primo assaggio della nuova Astra. Il caratteristico frontale del marchio sarà ancora più sottile e preciso di prima. Per la prima volta nella storia di Astra, il Blitz Opel è illuminato e renderà questa intramontabile vettura compatta tanto riconoscibile quanto il SUV top di gamma Grandland, il primo modello Opel a introdurre il Blitz illuminato. I contorni netti e precisi caratterizzano il frontale della nuova Opel Astra. Ad esempio, designer e ingegneri hanno anche perfezionato la bussola Opel, dotandola di caratteristiche fasce luminose, come si può vedere sulla Corsa GSE Vision Gran Turismo.

Con un look più accattivante e tecnologie innovative per la sicurezza e il benessere, la nuova Astra è ora ancora più moderna, attraente e confortevole. In questo modo, Astra e Astra Sports Tourer continueranno la tradizione di successo della categoria compatta. Ulteriori informazioni sulla nuova Opel Astra e sulla sua anteprima mondiale saranno presto disponibili.