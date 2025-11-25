Nuova Jeep Renegade: come mai Stellantis non ha pensato di dare fin da subito un’erede al SUV di gran successo?

Nuova Jeep Renegade è la fantomatica nuova generazione del celebre SUV di Jeep. Al momento di questa vettura non si hanno notizie certe. Si vocifera che forse una erede o una nuova generazione possa arrivare verso fine 2027 con produzione a Tychy in Polonia, ma al momento notizie sicure non ve ne sono. Quello che in tanti si stanno domandando è come mai Stellantis tentenna su questa vettura considerato che la prima generazione uscita di scena il mese scorso è stata un gran successo commerciale nei suoi anni sul mercato?

Nuova Jeep Renegade: perchè tanti dubbi sull’erede di una vettura che è stata un gran successo?

In tanti si aspettavano una nuova Jeep Renegade o una sua erede fin da subito. E’ vero che Jeep ha arricchito la sua gamma con la Avenger che sta ottenendo un gran successo, ma non possiamo definirla come una erede vera e propria di Renegade. Tanto che comunque il possibile arrivo di una nuova generazione nel 2027 pare sia stato confermato dallo stesso Antonio Filosa quando ancora era ancora a capo di Jeep. Questo almeno secondo quanto riportato nei giorni scorsi dalla stampa inglese. Una cosa che non si è mai capita di Stellantis e prima ancora di Fiat Chrysler è che spesso fa uscire di scena vetture di gran successo senza alcun rimpiazzo. Pensiamo ad esempio alla Fiat Punto o alle Alfa Romeo Giulietta e MiTo uscite di scena lasciando buchi enormi nelle rispettive gamme e facendo perdere cosi di botto senza un perchè preziose quote di mercato in favore della concorrenza. Ma gli esempi comunque potrebbero essere molti di più.

Si spera naturalmente che presto Jeep possa correre ai ripari annunciando l’effettivo ritorno di una nuova Jeep Renegade che a quanto pare nascerà su piattaforma smart car di Stellantis, avrà dimensioni leggermente maggiori rispetto alla versione attuale per differenziarsi maggiormente dalla Avenger e almeno una versione elettrica molto concorrenziale a livello di prezzi. Qui vi mostriamo uno dei tanti render apparsi ad immginare la vettura ma la verità è che al momento in assenza di notizie certe, teaser, foto spia etc. si tratta di immagini del tutto ipotetiche senza alcun fondamento se non il fatto che appare assai probabile che la nuova Renegade possa comunque avere numerosi elementi di design in comune con le più recenti novità della gamma di Jeep.