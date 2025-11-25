Alfa Romeo Stile AB: visione moderna della sportività italiana

Nel panorama sempre più vivace dei concept digitali condivisi sui social, un nuovo render sta attirando l’attenzione degli appassionati del Biscione in queste ultime ore. Si tratta della Nuova Alfa Romeo Stile AB, un progetto indipendente firmato da Angelo Berardino e pubblicato su LinkedIn, dove l’autore racconta la sua personale interpretazione di una coupé sportiva ispirata ai valori più autentici del marchio.

Advertisement

Alfa Romeo Stile AB e il nuovo render che ci offre una visione moderna di quella che dovrebbe essere la sportività del biscione

Berardino presenta il concept come un esercizio creativo nato dalla passione e da una visione personale di ciò che un’Alfa Romeo moderna dovrebbe rappresentare: eleganza sportiva, identità forte e un’estetica capace di suscitare emozione. L’obiettivo, spiega, è stato immaginare un’auto che sapesse catturare l’essenza della guida emozionale, valorizzando dettagli stilistici destinati a renderla immediatamente riconoscibile.

Tra gli elementi più caratteristici di questa Alfa Romeo Stile AB spicca la livrea verde scuro, profonda e raffinata, una tonalità che richiama la tradizione automobilistica italiana senza rinunciare a una presenza scenica moderna. Al posteriore, Berardino inserisce fari circolari, un chiaro richiamo alle Alfa storiche, accostati a quattro terminali di scarico neri bruniti che rafforzano l’impronta sportiva del modello immaginario. Completa l’insieme una targa personalizzata, “AB 969 BA”, un dettaglio simbolico con cui l’autore intende celebrare la natura unica del progetto.

Advertisement

Pur trattandosi di un render e non di un prototipo reale, la Nuova Alfa Romeo Stile AB si distingue per equilibrio formale e cura estetica, elementi che stanno contribuendo alla diffusione del concept sui social. Il lavoro di Berardino dimostra come la community degli appassionati possa influenzare l’immaginario collettivo del design automobilistico contemporaneo, riportando al centro quella passione genuina che spesso anticipa i trend del settore.

Insomma questa Alfa Romeo Stile AB è sicuramente un’ipotesi suggestiva ed interessante in attesa di avere notizie concrete su quello che sarà il futuro di Alfa Romeo che per il momento rimane in parte avvolto nel mistero. Le uniche certezze sono rappresentate dal ritardo delle nuove generazioni di Giulia e Stelvio che a questo punto dovrebbero arrivare non prima del 2027.